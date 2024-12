La indirecta de Ancelotti que le recuerdan a la mujer de Valverde en redes: «Jugando de extremo…»

Mina Bonino, la mujer de Fede Valverde, es uno de los nombres propios de esta temporada en lo que rodea al Real Madrid, y es que sus comentarios, habituales en redes sociales, siempre traen mucha cola, pero esta vez han sido los usuarios quienes, con respecto a una frase de Carlo Ancelotti en su rueda de prensa de este lunes, le han recordado a la influencer argentina sus mensajes del pasado 5 de noviembre. En ellos, valoraba que «donde mejor juega» el centrocampista «es de pivote».

El entrenador del Real Madrid reivindicó la figura de Valverde, que la semana pasada tuvo un error grosero en el pase fallido que propició el segundo gol del Athletic en San Mamés para vencer al equipo blanco en Liga (2-1). Al hablar de que nunca rota, el italiano afirmó que «Valverde es un caso especial, porque ha jugado de lateral, pivote, interior, extremo…».

Y en ese momento, fue cuando quizá Ancelotti se acordó de las palabras de Mina Bonino, mujer de Valverde: «Si alguien dice que no le gusta ser extremo, no me importa. Con él de extremo hemos ganado dos Champions. Es un futbolista fundamental para este equipo». Estas declaraciones han sido interpretadas por muchos usuarios de las redes como una clara referencia a la ex periodista argentina, que desde hace años mantiene una relación sentimental con el mediocentro del Real Madrid, además de tener dos hijos en común.

Esa pluralidad en cuanto a demarcaciones del uruguayo es precisamente lo que no le gusta a Mina Bonino. Durante el Real Madrid-AC Milan de noviembre, en el que los blancos cayeron con dureza en el Santiago Bernabéu (1-3), la argentina publicó una serie de mensajes con los que incendió las redes que luego tuvo que borrar diciendo que le habían hackeado el teléfono en claro tono irónico.

Ancelotti y la mujer de Valverde

«Hermano, donde mejor juega Fede es de pivote. ¿De qué me hablas? ¿Cuándo van a entender de una puta vez que Fede no es extremo?», dijo en primer lugar. «Está jugando de extremo. Yo nunca veo que a los delanteros se les recrimine no bajar, pero al boludo que está en todos lados sí», clamó, en unas palabras dirigidas directamente hacia Ancelotti, que es quien decide en cada momento donde juega Valverde.

Muchos usuarios le trataron de explicar que es el italiano quien confecciona las alineaciones y no ella, generándose una vez más muchísimo revuelo por este asunto. Carletto, evitando la polémica, prefirió avanzar y analizar en su comparecencia ante los medios de comunicación en Bérgamo a su rival de este martes a las 21:00 horas, la Atalanta.

«Son un equipazo, un club que desempeña un trabajo espectacular pese a perder a muchos jugadores cada verano. Siempre se adapta. Y eso dice mucho. Ha mejorado respecto a la Supercopa. Está en racha y transmite entusiasmo», aseguró.