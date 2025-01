Indignación en el Real Madrid ante la «mediocridad» del fútbol español

Las horas van pasando por Valdebebas, donde el Real Madrid volvió a los entrenamientos tras la gran remontada lograda frente al Valencia en Mestalla con la mente puesta en el encuentro que enfrentará el próximo lunes a los blancos con la Deportiva Minera en Cartagena en Copa del Rey, pero la indignación por lo ocurrido en el feudo valencianista no se disipa tan fácilmente.

Desde el Real Madrid son plenamente conscientes de que Vinicius cayó en la trampa de Dimitrievski. El portero del Valencia fue el primero en golpear en la cabeza al brasileño y este respondió de la manera menos adecuada para los intereses propios y de su equipo. A todo esto hay que añadirle una importante dosis de sobreactuación del arquero. En definitiva, el cóctel perfecto para que desde el VAR Muñiz Ruiz alertara a Soto Grado de que algo había pasado y debía acudir al monito a verlo.

El problema, la indignación, recae justamente en lo que se enseñó a Soto Grado desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Y es que, el árbitro de campo sólo pudo ver la acción de Vinicius, ya que le omitieron lo que hizo previamente el portero del Valencia. Con esas imágenes, no le quedó otra que expulsar al brasileño, dejando sin sanción lo ocurrido previamente.

En el Real Madrid esto ni sorprende, aunque no deja de enfadar. Y es que, desde el club blanco, entienden que desde hace demasiados años todo lo relacionado con la organización y gestión de la competición del fútbol en España es bastante decepcionante. «El hecho de generar sospechas sobre tantas cosas es sólo la consecuencia de la mediocridad en la que nos movemos», aseguran desde Valdebebas.

Ahora, al Real Madrid sólo le queda recurrir y esperar. El Comité de Competición apunta a reunirse el próximo martes, por lo que Vinicius podrá estar disponible para Ancelotti de cara al partido de Copa del Rey contra la Deportiva Minera. Y, además, entienden que la sanción será como máximo de dos partidos, por lo que el brasileño se perderá los encuentros contra Las Palmas y frente al Valladolid de Liga y no tendrá el más mínimo problema de jugar la Supercopa de España.

Soto Grado, que en un primer momento no vio nada sancionable, fue fiel a lo sucedido en el campo a la hora de redactar el acta, ya que el balón estaba en juego, aunque Muñiz Ruiz dijese desde Las Rozas que no era así. «En el minuto 79 el jugador (7) De Oliveira Do Nascimento, Vinicius José fue expulsado por el siguiente motivo: Por golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa, empleando fuerza no insignificante. Una vez expulsado, dicho jugador tuvo que ser sujetado por miembros de su club y retirado a vestuarios mientras continuaban sus protestas», escribió el colegiado.