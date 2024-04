El independentista Marc Crosas rabia contra el Real Madrid: «Ni el Luton lo habría firmado…»

El independentista y culé Marc Crosas volvió a rabiar contra el Real Madrid tras la clasificación del cuadro madridista a las semifinales de la Champions League después de eliminar al Manchester City de Pep Guardiola. Los de Carlo Ancelotti volvieron a tirar de épica y orgullo para eliminar al City y avanzar de ronda en una tanda de penaltis de infarto en el Etihad Stadium.

«El Madrid ganará la 15 después de hacer un partido en Manchester que ni el Luton habría firmado», empezó escribiendo el independentista y culé Marc Crosas en sus redes sociales. Unos comentarios donde rabió contra el Real Madrid y no se explicaba como los blancos habían logrado eliminar al todopoderoso Manchester City de Pep Guardiola.

Posteriormente, suavizó su mensaje y no tuvo otra que rendirse ante el 14 veces campeón de Europa: «Y esa también es parte de su grandeza. Alejado de discursos puristas e identidades difíciles de explicar, su ADN es claro: ganar como sea».

Marc Crosas también compartió un mensaje donde se comparaba al Real Madrid con un equipo de la parte baja de la tabla de la Premier League: «Lo que estamos viendo hoy es como un Manchester City contra cualquier equipo que pelea el descenso en Premier, la diferencia es la mística del Madrid en Champions».

Marc Crosas rabia contra el Real Madrid

Por último, volvió a repetir lo «ganar como sea» en un último mensaje donde Marc Crosas no daba crédito ante la clasificación del Real Madrid para las semifinales de la Copa de Europa: «Lucas Vázquez, Nacho y Rudiger tirando los últimos 3 penales decisivos después de estar 120 minutos defendiendo en su área. El Madrid es esto, sin complejos. Ganar y nada más».

El Madrid ganará la 15 después de hacer un partido en Manchester que ni el Luton habría firmado. Y esa también es parte de su grandeza. Alejado de discursos puristas e identidades difíciles de explicar, su ADN es claro: GANAR COMO SEA. — Marc Crosas (@marccrosas) April 17, 2024

Marc Crosas, sin olvidar todavía la clasificación del Real Madrid, se ha levantado este jueves compartiendo en sus redes sociales las palabras de Pep Guardiola tras el épico cruce de cuartos de final disputado en el Etihad. En esas palabras, el técnico catalán explica que terminó orgulloso de como habían jugado contra el cuadro madridista.

Guardiola analiza la eliminación del City

Pep Guardiola atendió a los medios de comunicación tras ver como el Manchester City caía en cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid. A pesar de dominar durante gran parte del choque, los ingleses terminaron cayendo en la tanda de penaltis ante el 14 veces campeón de Europa.

Guardiola comenzó felicitando al Real Madrid: «Defendieron de una manera muy profunda. No me arrepiento de nada. Jugamos muy bien. Sólo sufrimos dos o tres transiciones y jugamos de una manera excepcional. No se pudo ganar, pero eso es lo que hay».

Sobre la moral del equipo, fue claro: «Vamos a ver mañana, pero ahora hay que descansar. El viernes viajamos a Londres para jugar el partido. Ya veremos. Si ganas es más fácil, pero es una semifinal de FA Cup e intentaremos estar lo mejor posible».

«Hace dos años y el año pasado también jugamos de manera excepcional. Defendieron más profundo. Ellos lo hicieron en la tanda de penaltis mejor que nosotros, pero les tengo que dar las gracias. El fútbol es esto. Ellos estarán en semifinales y nosotros no», comentó.

«Por como jugamos tendríamos que haber terminado ante, pero no pudimos. Sabíamos que había que estar a un nivel top, pero no fue lo suficiente hoy», añadió. Guardiola habló de la tanda de penaltis: «Bernardo decidió tirar así y eso es lo que pasa. De Bruyne me pidió salir, no podían continuar».