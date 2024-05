Horario Real Madrid – Alavés: dónde ver en vivo y a qué hora es el partido de la Liga en directo online

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Madrid - Alavés de la Liga EA Sports

El Real Madrid se enfrentará al Alavés en el Santiago Bernabéu en la jornada 36 de la Liga EA Sports y los de Carlo Ancelotti tratarán de afrontar ese choque para seguir adquiriendo el rodaje necesario para llegar en plenas condiciones a la final de la Champions League que jugarán contra el Borussia Dortmund. Delante tendrán a un Alavés que ya está salvado matemáticamente y que intentará llevarse la victoria para darle una alegría a su afición.

A qué hora es el Real Madrid contra el Alavés: el partido de la Liga EA Sports

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Deportivo Alavés para disputar el partido que corresponde a la jornada 36 de la Liga EA Sports. Los pupilos de Carlo Ancelotti llegan tras haber ganado por 0-4 al Cádiz el pasado sábado, un día antes de de que celebraran el título del campeonato liguero. La plantilla y el cuerpo técnico, acompañados por Florentino Pérez, acudieron a la Comunidad, donde les recibió Isabel Díaz Ayuso y al Ayuntamiento, donde les esperaba José Luis Martínez-Almeida. Los jugadores terminaron en Cibeles dándose un baño de masas junto a los miles de aficionados que estaban en la céntrica fuente. Allí se vivieron todo tipo de momentazos que quedarán para el recuerdo de la hinchada merengue.

El feudo madridista vivirá una noche festiva debido al título liguero y la clasificación para la final de la Champions League que disputarán contra el Borussia Dortmund el próximo sábado 1 de junio en Wembley. Veremos si Carlo Ancelotti tira de rotaciones o ya apuesta por un once más habitual, aunque es cierto que hay poco en juego, ya que los babazorros también están salvados matemáticamente y no tienen presión de ningún tipo. La Liga ha programado este Real Madrid – Alavés de la jornada 36 de la Liga EA Sports para este martes 14 de mayo a las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan problemas que obliguen al árbitro a retrasar el choque y que todo comience puntualmente en el Santiago Bernabéu.

Dónde ver el Real Madrid: canal de TV para ver en vivo el partido contra el Alavés

Contando con este choque ya sólo quedarían tres encuentros por disputarse en el campeonato y eso significa que esa final de la Champions League contra el Borussia Dortmund se va acercando para los madridistas. El medio de comunicación que retransmitirá este partido de la jornada 36 de la Liga EA Sports será Dazn, que fue uno de los medios que adquirió una parte de los derechos de emisión del campeonato nacional en nuestro país. El canal asignado para este Real Madrid – Alavés es Dazn y se podrá ver en directo por televisión a través de este canal, que está disponible en plataformas como Movistar+. Hay que destacar que se trata de un canal de pago y habrá que estar suscrito a él para poder disfrutar de este choque que se juega en el Santiago Bernabéu entre los de Concha Espina y los babazorros.

Además, todos los seguidores del conjunto de Chamartín, los aficionados del cuadro blanquiazul y amantes del fútbol español en general también podrán ver este partido de la jornada 36 de la Liga EA Sports en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Dazn, que está disponible para ser descargada en dispositivos como ordenadores, móviles, tablets o smarts TVs. Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA publicaremos, como es habitual, la mejor información previa de este partidazo, como la narración en directo del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Alavés desde una hora antes del arranque del mismo y también compartiremos todas las reacciones que se produzcan una vez concluya este duelo en el Santiago Bernabéu.

Árbitro y estadio del partido Real Madrid – Alavés

Se acaba el final de la temporada y el Santiago Bernabéu también ve al final del túnel el final de sus obras y los aficionados están disfrutando con todos los avances que está presentando el feudo madridista. Este Real Madrid – Alavés de la jornada 36 de la Liga EA Sports se jugará en el campo estadio ubicado en el Paseo de la Castellana y se espera que haya un auténtico ambientazo en la grada con los 80.000 asientos ocupados por los espectadores. Hay mucho que celebrar, como el título liguero y la clasificación para la final de la Champions League, así que nadie se quiere perder este duelo entre los de Carlo Ancelotti y los babazorros.

Ninguno de los dos equipos se juegan nada para la clasificación del campeonato, pero ambos querrán ganar para darle una alegría a sus aficionados, por lo que se espera que haya goles y también polémica. El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Mateo Busquets Ferrer para que imparta justicia en este Real Madrid – Alavés de la jornada 36 de la Liga EA Sports. En el VAR estará Guillermo Cuadra Fernández, por lo que será el responsable de advertir a su compañero si se le pasa alguna acción dudosa por alto para que vaya a revisarla al monitor que estará instalado en la banda del Santiago Bernabéu.