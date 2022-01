El Santiago Bernabéu presenció un milagro el pasado sábado. El equipo de la Liga al que menos penaltis a favor le han señalado en los dos últimos años –el Real Madrid– se medía al segundo que más –el Valencia–, en un duelo arbitrado por Hernández Hernández, recordado por los constantes escándalos en contra del conjunto blanco cada vez que se cruza con ellos. El partido acabó con un penalti a favor para cada equipo, aunque desde el club che no dudaron en catalogar el partido como un «robo», por el que se señaló sobre Casemiro.

Casemiro fue zancadilleado en el área cuando se disponía a marcharse de Alderete y cayó. Hernández Hernández no lo dudó –sorprendentemente– y pitó la pena máxima. Puede ser la acción menos clara con la que se haya encontrado el canario en los últimos partidos en los que ha pitado al Real Madrid, pero esta vez sí que decidió señalarlo. Cabe destacar que minutos antes se produjo uno más claro, por mano de Piccini en un centro, que ni él ni desde el VAR consideraron.

Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, @lacasadepapel #RealMadridValencia ⚪🦇 — Valencia CF (@valenciacf) January 8, 2022

Hernández Hernández, recordado por ser el colegiado que anuló un gol a Bale en el Camp Nou por una falta inexistente, el que se comió la plancha de Lenglet a Varane en el muslo o el que, tras consultar el VAR, decidió no pitar la mano de Felipe en el derbi madrileño del pasado curso, esta vez sí que señaló un penalti a favor del Real Madrid. Una pena máxima que es la quinta que conceden a los blancos en las dos últimas temporadas –59 jornadas–. Aún así, el Valencia considera que se les perjudicó y que el gol hizo mella en sus opciones de llevarse un partido que acabó 4-1 y en el que su gol llegó, también, de penalti.

El colegiado no es precisamente sospechoso de barrer hacia el Bernabéu. Desde hace varios años, los madridistas temen cada vez que se cruzan con el canario en un partido. No es para menos. Con Hernández Hernández, los blancos no suelen tener «suerte» nunca. Sin ir más lejos, los pobres registros de penaltis señalados a favor entre la presente temporada y la pasada podrían ser mejores si el colegiado hubiera aplicado el reglamento como debía.

La pasada campaña se cruzó en el camino del conjunto blanco en tres ocasiones. Los madridistas se impusieron al Alavés por 1-4 y empataron a uno en Villarreal y en el Metropolitano. El error clamoroso llegó en el derbi ante el Atlético, en el que no señaló una mano clara de Felipe que impidió a Casemiro rematar solo en el segundo palo. El VAR le llamó para ver la jugada, pero optó por no modificar su decisión inicial, siendo la primera y, hasta la fecha, única vez que lo ha hecho.

En esta, el canario ha arbitrado dos encuentros de los madridistas, estando en otro al frente del VAR. Contra el Betis, partido en el que se impusieron por 0-1, Hernández Hernández tuvo una actuación discreta, sin excesiva polémica. Sin embargo, en el choque en el que estuvo al mando del videoarbitraje –Levante 3-3 Real Madrid–, se le pasó avisar al colegiado de que acudiese al monitor para ver un posible penalti cometido sobre Jovic. A esa acción se suma la mano de Piccini en el Bernabéu, que también quedó en el limbo.

El Valencia lleva el triple de penaltis a favor

Pese a que no se les señaló un penalti en contra por unas manos claras y si se les concedió uno riguroso cometido por Mendy, el Valencia no tardó en quejarse por la supuesta ayuda arbitral al Real Madrid. El conjunto che salió rápido a protestar en sus redes sociales, colgando un mensaje en el que tildaban lo sucedido en el Santiago Bernabéu como un «robo».

El Real Madrid es el equipo de la Liga Santander que más ataca, que más tiempo pasa en el área rival, el que más oportunidades genera y, en proporción a lo anterior, al que menos penaltis a favor le señalan. Esta temporada suma dos –uno ante el Celta– y, si se tienen en cuenta los pitados el pasado curso, la cifra asciende únicamente a cinco.

En una situación totalmente opuesta se encuentra el Valencia. El conjunto che el pasado año sufrió más de lo esperado para salir de la zona baja de la clasificación y, si lo consiguieron, fue en parte gracias a los 10 penaltis a favor que les señalaron. Cabe recordar que en el partido disputado el pasado curso en Mestalla ante el Real Madrid, se les pitaron tres penas máximas, de las cuales hubo un mínimo de dos que no debieron señalarse.

Los valencianistas son el segundo equipo que ha dispuesto de más penaltis a favor en las dos últimas temporadas, triplicando la cifra de penas máxima concedidas al conjunto blanco. Esta campaña llevan, en 20 partidos, un total de seis, que junto a la decena del curso pasado hacen un total de 16.