La historia espera a Benzema

Karim Benzema vivirá en el estadio Olímpico de Helsinki otra gran noche como madridista. Por primera vez, lucirá el brazalete de capitán del Real Madrid siendo el líder absoluto del vestuario. Tras el adiós de Marcelo, Karim es el jefe. Y lo hará en otra final europea, la que dará el pistoletazo de salida a una temporada llena de retos para el francés tanto en lo colectivo como en lo individual.

Colectivamente, Benzema aspira a seguir guiando al Real Madrid al éxito. Los blancos este año afrontan seis competiciones y Karim será clave para que los de Ancelotti puedan competir con garantías en todas ellas. La primera será la Supercopa de Europa, pero por delante queda la Liga, la Champions, la Copa del Rey, el Mundial de Clubes (que todavía no tiene fecha) y la Supercopa de España.

Por otro lado, está el sueño de ganar el Mundial con Francia. Desde que regresó, Deschamps le ha dado galones y él ha rendido con goles. Hizo cuatro en la última Eurocopa, otros dos en la Liga de las Naciones y tres en la clasificación hacia el Mundial. Ahora quiere repetir en Qatar para ayudar a los galos a bordarse la tercera estrella en su camiseta.

Gento, Raúl y Marcelo

Individualmente la temporada también se antoja apasionante para Benzema. Posiblemente, la más especial de su carrera. Con 34 años tiene muchos retos que puede cumplir próximamente vestido de blanco. El primero, igualar a Gento como segundo máximo jugador del Real Madrid con más títulos. El francés podría sumar 23 entorchados si gana la Supercopa de Europa. Con 25 tiene en el horizonte a Marcelo.

En el plano goleador también puede romper registros. Si hace un gol en la final, superará a Raúl como segundo máximo goleador de la historia del Real Madrid, ya que ambos están empatados a 324 dianas. Lejos, a 450 tantos, está Cristiano Ronaldo. Además, actualmente suma 605 partidos como madridista, si juega los mismos que la temporada pasada superaría los 645 de Santillana y entraría en el club de los cinco jugadores que más veces se han puesto la camiseta del 14 veces campeón de Europa.

Premios individuales

Por último, están los premios individuales. Es el máximo, por no decir único, candidato a ganar el Balón de Oro. El próximo 17 de octubre en París debería recibir la pelota dorada. También aspira a ganar el premio The Best y a ser nombrado mejor jugador de la UEFA tras una temporada inolvidable en la que se ha confirmado como el mejor jugador del planeta.