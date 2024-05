El heredero de Kroos es Valverde

Cuando el lunes Toni Kroos comunicó al Real Madrid, Ancelotti y sus compañeros su decisión de retirarse tras jugar la Eurocopa con Alemania, lo que todos tuvieron claro es que no iban a buscar un nuevo Kroos, ya que sería imposible encontrarlo. «No hay otro Kroos. Debemos impulsar a otros jugadores, pero nadie será como el alemán», aseguraban en Valdebebas. El club también tenía claro que este mercado no se iba a lanzar al mercado, no lo estiman oportuno. Y, por último, que salvando las diferencias, ya que son dos jugadores diferentes, el heredero del germano debe ser Federico Valverde.

Valverde es el hombre llamado a recoger el testigo de Kroos. El reto es mayúsculo, pero todos están convencidos de que lo asumirá sin mayores problemas. Federico, como le llama el alemán, ha crecido viendo como la CMK hacía historia y dominaba el viejo continente a sus anchas hasta que comenzó a dominarlo junto a ellos. El siguiente reto del charrúa dar el paso al frente que Ancelotti reclamaba con la emoción todavía presente tras ver como el estadio Santiago Bernabéu se había puesto en pie para decir adiós a Toni.

En el Real Madrid están seguros de que Valverde es el elegido. Un jugador llamado a ser capitán del conjunto blanco. Y, lo más relevante, es que Kroos, un maestro del deporte rey, le ha señalado como el hombre llamado a seguir el camino de un centro del campo histórico. Posiblemente, el mejor de la historia del fútbol. Ahora, llega el momento de Fede, Camavinga o Tchouaméni y el charrúa debe ser el líder de todos ellos.

En el Real Madrid siempre ha visto en la figura de Valverde un proyecto de capitán. Tiene valores, saber estar y derrocha madridismo por lo cuatro costados. Futbolísticamente, es totalmente diferente a Kroos y su carácter, muy pasional, poco tiene que ver con la frialdad del germano, pero esta nueva era que empezará tras el 1 de junio de 2024, día en el que Toni sí que firmará su último partido como madridista, le tendrá como líder.

Valverde, el heredero del ‘8’

Valverde también heredará el número ‘8’ que siempre ha portado Kroos en el Real Madrid. El alemán ha sido el dueño de este número durante una década y, a partir de la próxima temporada, será el charrúa el que lo luzca. Abandonará el ’15’ para portar este dorsal, lleno de historia para el madridismo. Es complicado que esté en mejores manos.

En definitiva, a partir de la próxima temporada, Valverde será el encargado de empezar a recoger el testigo de un centro del campo de leyenda. Seguirá teniendo cerca a Modric y Kroos, como le ha prometido, siempre estará a su lado, pero El Pajarito deberá empezar a volar solo y a ser uno de los jefes de esta nueva era.

Una nueva era en la que el estilo de juego madridista cambiará. «Podemos pensar que vamos a hacer un juego más vertical, con jugadores con más energía, pero que tienen menos tempo de juego», aseguraba Ancelotti en rueda de prensa. Y es que, a partir del próximo curso, el estilo variará.

No habrá fichajes

Lo que no hará el Real Madrid este varano es lanzarse a por fichajes para reforzar el centro del campo. No es necesario. Otra cosa será en el verano de 2025, donde Wirtz aparecerá en escena, pero en este mercado no habrá fichajes para esta zona del terreno de juego. La medular está bien cubierta y no se debe de dejar de mirar a la cantera, donde están jugadores como Mario Martín y Nico Paz.