Courtois brilla en el último baile de Kroos

El último baile de Kroos en el estadio Santiago Bernabéu ante el Betis estuvo marcado por las emociones. Las emociones provocadas por la despedida. La despedida, posiblemente, temprana de un jugador de leyenda que sigue demostrando que tiene cuerda para rato, pero que lo ha querido así. «Está muy convencido», decía Ancelotti en la previa del encuentro.

Su despedida fue como él, serio, pero tremendamente emocionante. Una gran ovación, un tifo y un pasillo de compañeros y rivales que no tardó en disolver. No es hombre de grandes parafernalias. Luego, el balón echó a rodar por el césped del estadio Santiago Bernabéu y el alemán comenzó el que será su último baile vestido de corto como profesional en la que ha sido su casa durante una década. No obstante, todavía le queda uno, uno muy importante, como es la final de la Champions que se celebrará el próximo 1 de junio en Wembley y que tendrá al Borussia Dortmund como rival.

Kroos vivió su partido más especial con la normalidad de siempre. Perfectamente colocado, jugando y haciendo jugar y dejando claro que se retira porque él quiere, ya que el fútbol todavía no le ha retirado. De hecho, la pelota posiblemente esté tan emocionada como todos madridistas, ella también pierde. Cada toque del alemán es un placer para el esférico.

Courtois llega en forma

Courtois será el portero del Real Madrid el próximo sábado 1 de junio en Wembley en la final de la Champions contra el Borussia Dortmund. El belga fue titular ante el Betis y dejó dos paradas que reconfirmaron que está listo y preparado para defender la meta de los blancos en el partido más importante de la temporada.

Detallazo de Ancelotti con Kepa

Estuvo muy bien Ancelotti dando unos minutos a Kepa ante el Betis. El vasco entró al campo en el minuto 64 para despedirse del estadio Santiago Bernabéu. El internacional español no seguirá en el Real Madrid tras una temporada en la que ha ido de más a menos, pero donde siempre ha sido muy profesional e importante.

De hecho, una de sus mayores aportaciones al equipo no llegó desde la portería y sí desde el banquillo, cuando aconsejó a Lunin por donde se tenía que tirar antes de la tanda de penaltis que el Real Madrid ganó al Manchester City en los cuartos de final de la Champions con dos paradas del ucraniano.

Ahora, Kepa deberá regresar al Chelsea y buscarse un futuro. Cuando el Real Madrid le llamó en verano no dudó un segundo en romper el acuerdo con el Bayern para llegar al Bernabéu, pero las cosas no han salido todo lo bien que él quería y los blancos no se lo quedarán en propiedad. En Londres tampoco tiene sitio, por lo que deberá encontrar un nuevo club.

Ensayo superado

Ancelotti ha podido aprovechar estar últimas cuatro jornadas de Liga para dosificar, dar minutos a todos y terminar de hacer ajustes. Ante el Betis, apostó por el equipo que será titular en la final de la Champions, donde Courtois será el portero y la pareja de centrales será la formada por Rüdiger y Nacho.

Kroos y Modric, última vez juntos en casa

El Bernabéu también pudo disfrutar en la noche de las despedidas de los últimos minutos de Kroos y Modric compartiendo terreno de juego en Chamartín. Antes de sustituir al alemán y que el coliseo madridista se viniese abajo, Ancelotti dio entrada al croata y los dos formaron juntos en el centro del campo.

Las notas del Real Madrid