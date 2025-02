Helguera: «Con Negreira nos quitaron Ligas… no entiendo por qué el Barcelona no paga por ello»

El caso Negreira está trayendo mucha cola. El Barcelona pagó durante más de dos décadas (1994-2018) por «informes arbitrales» a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Un informe de la Guardia Civil remitido al juez que lleva a cabo la investigación, Joaquín Aguirre, revela que el valor total de las 135 transferencias realizadas por el club azulgrana es de 8,4 millones de euros, más que los 7,5 que se estipuló inicialmente. Uno de los afectados por los pagos a Negreira durante su etapa en el Real Madrid fue Iván Helguera, que habla sin tapujos sobre el tema.

El ex jugador del conjunto blanco no entiende cómo el Barcelona todavía no ha pagado por ello, cuando hay informes que demuestran que el club pagó al segundo de los árbitros. «A nosotros nos quitaron ligas y hay equipos que bajaron a Segunda», señaló el cántabro. El ex futbolista asegura sentirse muy perjudicado por lo sucedido durante esa época. Mientras las autoridades siguen investigando el caso, Enríquez Negreira se niega a declarar por los pagos recibidos del Barcelona alegando que padece alzheimer.

Además, Helguera fue víctima de uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol, como fue el España-Corea del Sur. En aquel encuentro, la selección española se vio muy perjudicada por el árbitro Gamal Al-Ghandour, que hace unos reconoció que ese encuentro «fue de los mejores arbitrajes de mi vida». La Selección acabó cayendo por penaltis en cuartos de final del Mundial de Corea y Japón 2022.

Al ser preguntado por aquel momento tan duro durante una entrevista en AS, Helguera explicó que «lo de Corea fue… Me da pena, creo que la Selección podría haber hecho algo importante. Nos costó con Corea al principio, pero habíamos ganado de sobra. Lo que hablamos de la justicia… Y hay cosas con las que no pasa nada. Y no es así. Me da igual el tiempo que pase, hay que pagarlas. Mira lo que pasó con ese árbitro. Se tiene que pagar».

El ex del Real Madrid comparó aquello con el caso Negreira y los pagos del Barcelona a este peso pesado del CTA cuando él todavía estaba en activo: «O lo que está pasando con el tema Negreira. No sé qué pasa, no lo entiendo muy bien. A nosotros se nos quitaron ligas y hay equipos que bajaron a Segunda. No se puede ser injusto. Y no entiendo muy bien por qué el Barcelona no está pagando por ello».