Hazard vacila al Madrid: «He estado descansando los últimos dos o tres años»

Eden Hazard se dio un baño de masas este sábado en el homenaje que le hizo la Federación Belga de Fútbol en el descanso del encuentro entre Bélgica y Austria. El ex futbolista del Real Madrid repasó su pasado en la selección belga tras anunciar su retirada después de caer eliminados en la fase de grupos del Mundial de Qatar, y habló sobre su futuro. «He estado descansando durante dos o tres años, todavía tengo energía», reconoció el ex madridista.

Hace unas semanas se confirmó el adiós del futbolista belga del Real Madrid después de unos años para olvidar. Llegó en 2018 tras la marcha de Cristiano Ronaldo pero su rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado. Entre las lesiones y su bajo rendimiento, el belga no ha logrado triunfar como esperaba en el equipo más laureado de Europa y ahora asegura que ha estado «descansando».

Tras el homenaje, Hazard concedió una pequeña entrevista a la televisión local donde agradeció todo el cariño mostrado por la afición belga durante el homenaje: «Me hicieron muy feliz hoy, he sentido mucha emoción. Esto prueba que hice muchas cosas buenas. ¡Solo faltaron los tres puntos! Ver partidos no es algo que me guste. Como jugador, siempre quieres ayudar, así que es frustrante quedarse al margen…».

Durante su entrevista con la RTBF al término del choque, Hazard se pronunció sobre su futuro. «Honestamente, aún no lo sé. Después de estos tres años complicados, solo quiero pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones como todo el mundo…», comenzó diciendo el ex jugador del Real Madrid que se encuentra libre tras finalizar su contrato con el club blanco.

«Es cierto que en los últimos días he leído mucho sobre mí. Y muchas tonterías. ¿Ir a RWDM con mi hermano? No sé si es estupidez, ya veremos… Sé que no te estoy dando las respuestas que esperas pero es que, sinceramente, todavía no las tengo. Dicho esto, os aseguro que sigo siendo capaz de ser futbolista profesional, mi cuerpo aguanta. He estado descansando durante dos o tres años, todavía tengo energía», añadió el extremo a modo de vacile al conjunto madridista.