Habrá Clásico en Arabia: Real Madrid y Barcelona se medirán en la final de la Supercopa de España

Real Madrid y Barcelona se medirán en la final de la Supercopa de España este domingo a partir de las 20:00 horas en Arabia Saudí. Se confirmó el tercer Clásico de manera consecutiva en este territorio y en este mismo torneo tras la victoria de los blancos (3-0) contra el Mallorca gracias a los goles de Jude Bellingham y Rodrygo.

Madridistas y azulgranas se medirán por segunda vez esta temporada en un Clásico que seguro será apasionante en Arabia Saudí y que decidirá al actual campeón de la Supercopa de España. En el primer duelo entre ambos conjuntos esta temporada en el Santiago Bernabéu, los de Hansi Flick salieron vencedores tras ganar por 0-4 en Liga al eterno rival.

Será la tercera final consecutiva de la Supercopa de España en Arabia Saudí entre Barcelona y Real Madrid. La de la temporada pasada se la llevaron los blancos con un aplastante 4-1 en el que Vinicius marcó tres goles siendo el mejor jugador del partido. La anterior la ganó el cuadro azulgrana con Xavi Hernández como técnico culé.

El Real Madrid superó al Mallorca en la segunda semifinal de la Supercopa de España en un partido donde el cuadro balear defendió bien y a los blancos le costó mucho abrir la lata. No fue hasta el minuto 63 cuando Jude Bellingham hizo el 0-1 tras una jugada donde los de Carlo Ancelotti intentaron varios remates ante el muro rival. El 2-0 y el 3-0 llegaron en el tiempo de descuento. El segundo en propia puerta tras un pase filtrado de Brahim a Mbappé, y el tercero de Rodrygo tras un gran centro de Lucas Vázquez.

El Barça superó al Athletic

El Barcelona comenzó la semifinal de la Supercopa de España con paso firme. Tardó solamente 17 minutos en abrir la lata con una gran internada de Balde y un remate desde el interior del área de Gavi. El canterano culé celebró el gol con rabia, era su primer tanto esta temporada tras superar una grave lesión. Durante la celebración realizó la celebración de un Dani Olmo que veía el partido desde la grada con una sonrisa, sabedor que podría disputar la final tras la concesión de la cautelar por parte del CSD.

A pesar del gol, la primera mitad del Barcelona no fue positiva. El juego culé no era nada fluido. Los pases no encontraban destinatario y el Athletic encontraba huecos para generar ocasiones de peligro. Aun así, el cuadro vasco no era capaz de perforar la portería de un Barça bien armado atrás.

El segundo, el que sentenció el duelo, lo hizo Lamine Yamal en el inicio de la segunda mitad tras aprovechar un grave despiste de la defensa del Athletic. Un gol que metía al cuadro azulgrana en una nueva final de la Supercopa de España. La primera oportunidad que tiene Hansi Flick para ganar su primer título.