Haaland es el elegido si sale Vinicius: el ex CEO del Aston Villa dice que el Real Madrid le ha sondeado

Erling Haaland es uno de los hombres más codiciados del mercado y desde Inglaterra hablan de un posible interés del Real Madrid. Keith Wyness, ex director ejecutivo del Aston Villa, habló sobre la posible marcha del noruego al club blanco. Aunque tiene contrato con el Manchester City hasta 2034, Wyness desvela que hay rumores de que el actual líder de la Liga estaría hablando con su agente para tantear el terreno.

«Haaland tiene contrato hasta 2034, así que tendría que decidir que quiere irse y que el Manchester City decida que quiere sacarle partido», comienza diciendo el que fuera CEO de Aston Villa entre 2016 y 2017, para luego vincular al atacante con el Real Madrid. «Se habla mucho de la marcha de Vinicius del Real Madrid a Arabia Saudí. Los rumores de 200 millones de euros por Vinicius podrían ser un factor que permitiría al Real Madrid presentar una oferta por Haaland», contó.

Cabe recordar que Haaland renovó recientemente con el City por nueve años más. Con su nuevo contrato, el gigante noruego gana casi 29 millones de euros anuales. Además, su cláusula de rescisión no se abriría hasta 2029 y estaría muy lejos del alcance de cualquier equipo para evitar tentaciones. Su llegada al Real Madrid, siempre según Keith Wyness, sólo se produciría si sale Vinicius.

Durante el pasado verano volvieron a sonar las campanas por ofertas provenientes de Arabia Saudí para intentar fichar a Vinicius. En Inglaterra se habló incluso de una propuesta de 350 millones de euros, pero no se concretó nada. Vini es indispensable para un Xabi Alonso que ha conseguido transformarle. Contra el Getafe salió desde el banquillo y cambió el partido.

Ahora, los ingleses hablan de una posible llegada de Haaland al Real Madrid si sale el brasileño. El ex directivo del Villa va más allá y afirma que el club blanco ha hablado con su representante. «Se rumorea que el Real Madrid está hablando con su agente, y ahora mismo solo le preguntan: si presentamos una oferta, ¿creen que podría estar interesado? Y no es descabellado, a pesar de su largo contrato, que se pueda cerrar un acuerdo. Si Vinicius se va, como digo, se produce un efecto dominó. Así que probablemente haya algo más de lo que parece», dijo en el podcast de Fotball Insider.

Pese a que es importante para Guardiola, Wyness cree que «Haaland podría marcharse al final de esta temporada. Ha marcado muchos goles con el City y quizá sea hora de que se marche. Quizás sí quiera ir al Real Madrid durante cuatro o cinco años. Diría que aún es improbable, pero creo que hay algo más que una simple fantasía».