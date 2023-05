Guardiola: «El Real Madrid es un ejemplo como club»

Pep Guardiola compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Santiago Bernabéu en la previa de la ida de las semifinales de la Champions League que enfrentará al Real Madrid y Manchester City en el coliseo blanco.

Eliminatoria año pasado

«Fue duro, pero al final tuvimos un primer partido excepcional y un muy buen partido aquí. El fútbol es así y no fue suficiente. Hay que aceptarlo y avanzar».

Revancha

«No necesitamos motivación para llegar a la final. Jugamos muy bien ambos partidos y no estamos aquí para una venganza. Si seguimos llegando aquí algún día llegaremos a la final. El año pasado vinimos a ganar, pero no pudimos porque jugamos contra el Real Madrid, que sabe siempre lo que hay que hacer».

La vuelta decisiva

«No me gusta pensar en negativo o positivo. El 80-90% son los mismos jugadores, por ambos lados. Yo lo que sé es que todo se decidirá en Manchester».

Real Madrid

«Hace 7 años, cuando llegamos, pensábamos que íbamos a ganar la Champions, y al año siguiente igual. No me gustaría tener un equipo que gana la Champions y que después va bajando año tras año. Lo más importante es ser estables como club. Un ejemplo es el Madrid. Estar ahí siempre y esto significa que es un club estable y sano. Cuando llegas con tanta frecuencia vas a terminar ganando».

Ganar la Champions

«Mira, para ganar esta competición tienes que ganar a los mejores equipos. Y el Madrid es el mejor equipo de esta competición. Lo ha demostrado en las últimas dos décadas. En la ida, el año pasado, hicimos un partido excepcional. Y en la vuelta no fue excepcional, pero jugamos bien. ¡Y no fue suficiente! Pues toca felicitar al Madrid y aquí estamos de nuevo».

Más sobre revancha

«No estamos aquí para una revancha. El año pasado lo hicimos muy bien, pero no fue suficiente. Creamos grandes ocasiones y Courtois hizo grandes paradas. Lo pasado, pasado está. Hicimos lo que pudimos. Hay que ser mejores y llevarnos un buen resultado».

Factor psicológico

«No sé hasta qué punto. Tienes que pensar en que tienes que hacer para ganarles. No sé cuál es el plan de Carlo. Y a jugar. Tenemos que hacer las cosas lo mejor posible simplemente».

Temporada pasada

«Nosotros venimos aquí el año pasado con un factor mental mucho mayor que el Real Madrid. Mendy sacó un balón en la línea y Courtois sacó una pelota con los tacos. Ese fue el margen de estar o no en una final. No jugamos mal aquellos últimos minutos. Quizás tuvimos que dormir el partido. Puedes volver a vivirlo, en lo bueno y en lo malo. Hay que hacer dos partidos cojonudos, si no será muy difícil».

Estilo

«Siempre me ha gustado como jugamos. Y esta temporada también. Tener a Haaland es una ventaja. Pero intentaremos jugar como siempre. Pero a veces quieres hacer algo y el rival es mejor. Los rivales no son cojos. Con el tiempo he aprendido a sufrir. Tienes que jugar respecto a los jugadores que tienes. Si tienes a Haaland tienes que aprovechar sus cualidades».

Preocupación en el Real Madrid

«El Madrid es mucho más que Vinicius, aunque es verdad que su insistencia te hunde. Una prórroga es mejor tenerla en casa que fuera. Pero no creo que sea determinante. Somos capaces los dos de ganar fuera de casa».

Muchas veces en el Bernabéu

«Ni idea de cuál puede ser la imagen icónica de este partido. He venido muchas veces y en todas tengo buenos y malos recuerdos».