Guardiola: «No soy lo suficientemente bueno para gestionar esta situación»

Pep Guardiola atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Manchester City frente al Real Madrid en el partido de ida de los playoff de la Champions. El entrenador español se mostró disgustado por la derrota, aunque lo mejor para sus intereses sólo fue por la mínima.

«Ha pasado muchas veces, si pasa muchas veces es porque no consigo encontrar la solución. Ha sido el año que el Madrid ha estado mejor. Llevábamos un buen resultado y lo hemos dejado ir. Nos hemos encontrado el penalti, pero el partido ha estado más igualado y ellos han tenido más ocasiones, como nunca han tenido en el Etihad. Han sido capaces de darle la vuelta. No lo hemos regalado, porque va a parecer que ellos no han hecho nada, pero lo hemos perdido», comenzó Guardiola.

A la hora de analizar el duelo, explicó lo siguiente: «Han estado mejor con el balón, nosotros ansiosos con y sin el balón. Nos ha penalizado mucho. Lo intentaremos. Hay que recuperarse porque el golpe anímico es duro, pero a ver qué pasa».

«Cuando vas ganando 2-1 no piensas en dejar de jugar. En ese momento vas 2-1, no pasa nada», comentó a la hora de ser preguntado si la derrota es un factor mental. También habló de la cantidad de goles que encajan: «Llevo aquí ocho años y hemos sido una máquina, pero en este momento no soy suficientemente bueno para gestionar estas situaciones. Es la verdad».

«Yo no tengo problema en aceptar que no funciona como antes, pero sería ridículo. Es un problema de todos. Yo primero y luego los jugadores. Tienen ganas, corren y trabajan, pero no somos suficientemente estables. Pasa muchas veces y es lo que ahí», aseguró.

«Me esperaba a este Real Madrid. Se asocian mucho y dan muchos pases. No tengo nada que reprochar a mi equipo porque sé contra quién jugamos. La cuestión es que dejar ir la victoria cuesta más aceptarlo», comentó.

Sobre la pancarta, dijo que no la había visto. «Vinicius es un extraordinario jugador», continuó. «Intentaremos remontar, por supuesto», finalizó Guardiola.