La gran sorpresa de Aitana: hará otro concierto en el Santiago Bernabéu

Aitana y todos los fans de la artista están de enhorabuena después de que la cantante anunciara a través de sus redes sociales una segunda fecha en el estadio Santiago Bernabéu el próximo 29 de diciembre, tan sólo un día después del primer concierto que anunció hace seis meses y que también celebrará en el estadio del Real Madrid. A pesar de que la catalana había confirmado por activa y por pasiva que sólo haría un concierto en este escenario, finalmente ha tenido que sucumbir ante la presión social que le pedía una segunda actuación para todos aquellos que se quedaron sin entradas para el primer día.

Por tanto, la artista salida de la academia de Operación Triunfo volverá a deleitar a todos sus fans el 29 de diciembre, después de hacer historia al ser la primera cantante española que vendió 60.000 entradas para abarrotar el Santiago Bernabéu el día de antes. Tan sólo unas horas estuvieron disponibles las entradas en aquel caso y se espera que con esta segunda fecha vuelva a ocurrir lo mismo. «Estaba en Chile con mi equipo y me llamó mi padre para decirme que la gente se quejaba porque la web no funcionaba y lo que ocurrió es que ya se había vendido todo», relató Aitana en El Hormiguero.

La fecha para poder comprar las entradas para este segundo show ya se conoce. Será el 23 de mayo cuando todos aquellos que no pudieron obtener billete para la primera fecha podrán saciar sus ganas de ver a su ídolo en directo y en un escenario irrepetible, aunque se abrirá una preventa del 20 al 22 de mayo. «El Bernabéu va a ser mi primer estadio y quizá el último. Me levanto todos los días nerviosa pensando que queda un día menos para actuar allí. Voy a ensayar mucho y vamos a hacer algo muy grande», dijo la artista.

Aitana aprovechó las horas anteriores a acudir al programa presentado y dirigido por Pablo Motos para anunciar a través de sus redes sociales este segundo concierto en el Bernabéu. Lo hizo con dos fotografías, en la que se le podía ver de espaldas con una camiseta en la que se podía ver ‘2º Bernabéu. 29 de diciembre’. Un anuncio deportivo para una actuación en un recinto deportivo. Todo milimétricamente medido y planeado.

Aitana y su cambio de parecer

La artista, que había manifestado en varias ocasiones que solo actuaría una vez en el Bernabéu para que fuera una fecha única, explicó su cambio de opinión. «Yo soy así, ese es mi problema, que digo una cosa y luego cambio de opinión. Soy un poco caótica, las cosas como son», se autocriticó. «Llevo seis o siete meses de mi vida en los que la gente me para por la calle solamente para preguntarme si voy a hacer un segundo Bernabéu», confesó.

«Cuando fui a hacerme el DNI, me senté y la mujer que me atendió ni me saludó y solamente me dijo que se había quedado sin entradas para el Bernabéu. Llamé a mi equipo y le pregunté qué podemos hacer porque yo había dicho que iba a ser una fecha única el 28 de diciembre. Y vas a ser una fecha única porque va a ser mi primer Bernabéu. Pero la segunda también va a ser una fecha muy especial y única porque tengo muchos amigos y quiero invitar a mucha gente», relató la cantante.