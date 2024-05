El gran detalle del Real Madrid con Benzema tras su última lesión

Karim Benzema volverá al Real Madrid. No es ninguna broma. El delantero francés regresará a la entidad blanca durante una semana para tratarse de su última lesión con el Al Ittihad. El club presidido por Florentino Pérez ha tenido este gran detalle con una de las grandes leyendas de su historia y tratará con sus servicios médicos a Benzema durante una semana.

«Tras estar en contacto con el Real Madrid se ha llegado a un acuerdo para que el jugador se someta a nuevos exámenes en la clínica del Real Madrid con el equipo que le atendió en su etapa en el club. El jugador ha partido hacia Madrid y regresará la próxima semana», publicó el Al Ittihad en un comunicado anunciando que se ha llegado a un acuerdo con los servicios médicos del club blanco para que vuelva a ser examinado y recuperar su mejor lo mejor posible.

De esta manera, Karim Benzema volverá a España y estará en Madrid durante una semana para tratarse con los servicios médicos del Real Madrid. La idea del delantero francés es recuperarse para el último tramo de la temporada en Arabia Saudí donde su club debe clasificarse todavía como tercero en su Liga para poder participar en la Champions asiática la próxima temporada.

📝| بعد التنسيق بين الجهاز الطبي في الناديين، بنزيما يعرض إصابته على طبيب ريال مدريد pic.twitter.com/J38NnzinCK — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 1, 2024

A día de hoy, el Al Ittihad es quinto clasificado en la Liga de Arabia Saudí con 50 puntos y solamente tiene a un punto al cuarto, el Al Taawon, y a dos puntos al tercero, el Al Ahli. La segunda y primera posición están imposibles, ya que el Al Nassr de Cristiano Ronaldo tiene 71 puntos y el A Hilal 80. Por otro lado, solamente restan cinco jornadas para que termine el campeonato, ya que la última fecha será el próximo 27 de mayo.

Karim Benzema ha disputado esta temporada 26 partidos hasta el momento donde ha anotado diez goles y ha repartido ocho asistencias. El mayor problema que ha tenido el delantero francés esta temporada han sido los problemas físicos que le han privado de alcanzar su mayor nivel y poder mantener una regularidad de partidos suficientes. El último gol de Benzema data del pasado 8 de abril contra el Al Wehda. Anteriormente, su último tanto fue a mediados de diciembre en los cuartos de final del Mundial de Clubes.

Benzema y las críticas

Karim Benzema ya se defendió hace un mes de las críticas por su falta de acierto acordándose del delantero que era en el Real Madrid. Cuando se cumplen dos años de su histórico hat trick contra el Chelsea en Stamford Bridge, en una Champions League que acabó levantando, el francés recordó el que fuera su club durante 14 temporadas para explicar su irregular momento de forma en el Al-Ittihad, equipo de Arabia Saudí al que se unió el pasado verano tras desvincularse de la entidad blanca.

En total son diez los goles que suma en la Liga saudí, cifras muy alejadas de sus propios registros anteriores y de los de Cristiano Ronaldo, que a sus 39 años es el pichichi del campeonato. «Porque no es el mismo club, no son los mismos jugadores. Necesito ayuda en el campo, no puedo ganar solo», respondió al ser preguntado por este asunto. «Veremos qué pasa, hay muchas novedades. Ahora mi objetivo es hacerlo bien aquí», añadió una vez fue cuestionado por sus planes de cara a la siguiente campaña.