La gran decisión de Ancelotti

Carlo Ancelotti dejó dos respuestas clave en la rueda de prensa posterior a la victoria del Real Madrid ante el Getafe en el estadio Santiago Bernabéu. «No tengo ninguna duda, todo está claro hoy. Mañana veremos», aseguró al ser preguntado por el once que formará de inicio el miércoles en la vuelta de las semifinales de la Champions ante el Manchester City. Unas cuestiones después, desveló una de las grandes dudas. «Rüdiger estaba cansado, le he dado descanso para que esté fresco el miércoles. Sí va a jugar, no sé cuántos minutos, pero juega. Y digo más, juega de inicio», explicó.

Ancelotti confirmó a cuatro días de tenerse que medir a los de Guardiola que Rüdiger, la kryptonita de Haaland en el estadio Santiago Bernabéu, iba a formar en el centro de la defensa en el Etihad. Era de esperar. En la ida dio una auténtica exhibición y, junto a Alaba y la ayuda de Kroos, fue capaz de evitar que el noruego generase peligro sobre la portería de Courtois. Ambos firmaron una grandísima batalla donde el madridista salió victorioso. Pero la pregunta es, ¿quién será el damnificado para dar entrada al germano en la zaga?

Teniendo en cuenta que el italiano tiene a toda la plantilla disponible, debe decidir quién se queda fuera del equipo y las posibilidades son dos. La primera dejar a Eder Militao en el banquillo, repitiendo el once que formó y empató en la ida dejando un grandísimo rendimiento. Hasta hace no tanto, Ancelotti reconocía que el brasileño era el mejor central del mundo, aunque tras fallar frente a Girona y Real Sociedad le dio un toque de atención en público. No obstante, parece que tras perderse el partido de ida por sanción, será titular.

Por lo tanto, si Militao juega de inicio, tiene que sacar a alguien del once y mover la defensa. Con el brasileño y Rüdiger en el centro de la zaga, Alaba pasaría a ocupar el lateral izquierdo, mientras que Eduardo Camavinga, si está al cien por cien tras el leve esguince de rodilla que sufrió ante el Getafe, pasaría al centro del campo. Kroos y Modric son fijos en la creación, al igual que Vinicius y Benzema arriba. Por lo tanto, Valverde o, posiblemente, Rodrygo, serían los damnificados. El brasileño sería una pieza importante en la segunda mitad.