GolT se convierte en Barça TV para lanzar otro vergonzoso ataque al Real Madrid

Jaume Roures ya no es el jefe, pero Tatxo Benet y Mediapro vuelven a la carga contra el Real Madrid. GolT, la televisión del patrón de Mediapro, ha vuelto a hacer de Barça TV para lanzar su enésimo ataque al conjunto blanco. Todo ello en relación a las últimas quejas que se han vertido desde la entidad madridista tras las nefastas actuaciones arbitrales, siendo el derbi contra el Atlético el último capítulo de esta película que promete emociones fuertes antes del final de la Liga EA Sports.

«El Real Madrid sigue llorando y llorando». Así publicitó la ex televisión de Jaume Roures, ahora de Tatxo Benet, el último vídeo de ataque contra el Real Madrid emitido a través del programa El Golazo de Gol. En más o menos medio minuto, GolT pone el foco en las últimas quejas de la televisión del club y también se atreven a poner en el foco a Florentino Pérez y caricaturizarlo con un muñeco llorando.

La televisión de Mediapro ha decidido publicar este vídeo unos días después de que entre Sánchez Martínez y Prieto Iglesias, que estuvo en el VAR, escamotearan tres claros penaltis a favor del Real Madrid. Principalmente el cometido por Savic contra Bellingham con 1-0 en el marcador y el Real Madrid con la posibilidad de dar un golpe a la Liga. En el mismo duelo también se invalidó un gol al Atlético por claro fuera de juego.

Con este vídeo, GolT coge la senda de Joan Laporta y Xavi que hace unas semanas denunciaron una adulteración de la Liga por las críticas al estamento arbitral de Real Madrid TV. «Dije que no me gustaba que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo cada semana. Creo que adultera un poco competición. Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo. El caso Negreira no nos ha sumado. Es una realidad, pero con esto hay que competir», dijo Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al partido que enfrentaba al Barcelona contra el Alavés.

😭 El Real Madrid sigue llorando y llorando… 👉 Los árbitros siguen siendo su objetivo 📺 Vente al #Golazo, empezamos YA pic.twitter.com/htwryKZXi6 — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 9, 2024

Otro ataque de GolT al Real Madrid

El pasado mes de noviembre, el ya ex presidente de Mediapro y socio de Pablo Iglesias, Tebas y Laporta, utilizó el canal de televisión GolT par señalar a Eduardo Inda, director de OKDIARIO, como uno de los jefes del denominado por el presidente del Barcelona madridismo sociológico.

A través de un vídeo lleno de mala intención, el programa El Golazo de Gol no tuvo inconveniente en señalar a políticos, a deportistas españoles como Rafa Nadal o Carlos Sainz padre e Hijo, a la mismísima Casa Real, a jueces y a periodistas, donde aparece Eduardo Inda, director de este medio, para tratar, a su manera, de explicar lo que el socio de Roures, Joan Laporta, define como el madridismo sociológico.