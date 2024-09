El Gobierno de Sánchez contesta a Vinicius: «El respeto a la diversidad forma parte de nuestro ADN»

Las palabras de Vinicius sobre que el Mundial 2030 no debería jugarse en España «si no se erradica el racismo» han causado mucho revuelo en España y han llegado hasta el Gobierno. El miércoles le respondían en rueda de prensa, desde la concentración con la selección española en Belgrado, Dani Carvajal y Luis de la Fuente, y ahora ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el que ha contestado al futbolista del Real Madrid sobre este asunto.

Desde el Gobierno de Sánchez han querido salir al paso de las declaraciones de Vinicius y subrayan que el respeto a la diversidad forma parte del ADN de nuestro país. «Lo único que debo decir es que nuestro país es un país donde el respeto a la diversidad forma parte de nuestro ADN y, por eso, nuestra lucha efectiva y directa contra toda conducta discriminatoria», ha señalado el ministro del Interior en rueda de prensa en la que ha presentado el balance de siniestralidad del verano al ser preguntado por las declaraciones del jugador brasileño.

El ministro ha incidido en que la lucha contra los delitos de odio en general, pero también en el ámbito deportivo, es una de las prioridades del Gobierno y «evidentemente» del Ministerio del Interior tras las palabras de Vinicius. Marlaska ha recordado que se ha implementado ya el segundo Plan de lucha contra los delitos de odio al que se ha dotado de más medios y se ha reforzado la colaboración de manera importante con la Fiscalía de sala de delitos de odio y contra la discriminación.

«En el ámbito del deporte nos preocupa y seguimos trabajando en la nueva instrucción que dictó la Secretaría de Estado de Seguridad para clarificar más la función del coordinador de seguridad dentro de sus competencias», precisó Marlaska.

Respuesta de Carvajal

Carvajal, por su parte, sacó pecho por España y señaló que para nada es un país racista: «Respecto a Vinicius, sólo comentar que nosotros vamos totalmente en contra de cualquier situación de racismo en los estadios. Sé lo que sufre Vini y le apoyamos tanto internamente como públicamente. Creo que la Liga está mejorando y se están elaborando unos protocolos para que los energúmenos no puedan volver a eventos deportivos. Pero, más allá de esas personas, no considero que España no merezca celebrar un Mundial. No hay que poner en duda que España no es un país racista. Yo, desde pequeño, me he criado con muchísimas nacionalidades en mi barrio, en Leganés. España no es un país racista».

El Real Madrid, «preocupado» por las declaraciones

El Real Madrid está «preocupado» por las declaraciones realizadas por Vinicius asegurando «si antes de 2030 España no evoluciona en el tema del racismo, habrá que cambiar de lugar el Mundial». En el club blanco, no entienden el motivo que ha llevado al brasileño a realizar unas declaraciones que van a jugar tan en su contra. Si bien es cierto que el racismo es una lacra que se debe erradicar de nuestro país, hablar de España en estos términos no le va a ayudar absolutamente nada.

En la entidad madridista siempre están del lado de Vinicius en cualquier asunto que esté relacionado con el racismo que ha sufrido el brasileño en los campos de la Liga, pero no comprenden el motivo ni el lugar de unas palabras que sólo le van a hacer más daño al jugador del Real Madrid. De hecho, no es la primera vez que de manera interna le hacen ver que debe mejorar su actitud para evitar determinadas situaciones.

Por otro lado, en el Real Madrid están enfadados porque el objetivo –y el club está trabajando a destajo para conseguirlo– es que la final sea en el Santiago Bernabéu. La entidad presidida por Florentino Pérez quiere que el gran partido del Mundial de 2030 se celebre en la capital y para ello están en plenas negociaciones con la FIFA, con la que mantiene una gran amistad.