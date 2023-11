Rodrygo Goes asumirá el papel de líder otra vez. Junto a Jude Bellingham, que estará ante el Cádiz a pesar de que le sigue molestando el hombro, el brasileño se tiene que echar el peso ofensivo del Real Madrid a sus espaldas, ya que Vinicius estará dos meses y medio en la enfermería. Como pasó en el primer tramo de la temporada, cuando se lesionó su compatriota, de nuevo el carioca debe coger galones para demostrar que la apuesta que el club ha hecho por él es la correcta.

Nadie duda de Rodrygo. Y cuando se dice nadie es nadie. Es el presente del Real Madrid, pero sobre todo el futuro. Por ello, recientemente se hizo pública una renovación que llevaba varios meses firmada y acordada. El brasileño extendió su contrato hasta 2028. No hay debate sobre la importancia de un jugador que ha superado un momento tremendamente complicado, pero que ya está demostrando otra vez su mejor nivel.

El inicio de temporada de Rodrygo no fue el esperado. Si bien es cierto que arrancó el curso oficial haciendo un gol al Athletic en la primera jornada de Liga, lo que vino después fue una caminata por el desierto en la que era incapaz de reencontrarse con el gol, al mismo tiempo que su ansiedad no dejaba de crecer. Un momento difícil donde el Real Madrid y, especialmente, Ancelotti han sabido darle todo el apoyo para que volviese a ser ese jugador lleno de calidad y con un gran olfato goleador.

Ancelotti ha sido clave en la recuperación de Rodrygo. Su entorno reconoce que si no llega a ser por el italiano y su paciencia, hubiese sido muy complicado recuperar el nivel perdido porque lo pasó realmente mal. Entró en un bucle de falta de confianza que no dejaba de acrecentarse.

El italiano le ha mimado y le ha dado confianza en los momentos más complicados. Cuando no salía nada. También ha sido importante el club, que ha mostrado su apoyo durante todas estas semanas donde sólo le faltaba tranquilidad, esa que apareció en la semana previa al parón de selecciones, cuando hizo tres goles -uno ante el Braga y dos frente al Valencia- y repartió dos asistencias.

Nadie duda de Rodrygo

Como hemos dicho anteriormente, Rodrygo es la apuesta del club. Uno de los diamantes jóvenes que el club mima día a día. Por ello, a nadie se le ha pasado por la cabeza en ningún momento prescindir de sus servicios. De hecho, más bien todo lo contrario. El club le ha renovado y le ha dado importancia dentro del equipo porque están seguros de que marcará una época en el Santiago Bernabéu.

Su rodilla está lista

Ante el Cádiz, Rodrygo será titular después de confirmarse que no hay lesión en la rodilla derecha. La misma que no le ha dejado entrenarse con normalidad en los dos últimos días, pero que sólo sufre un golpe. El plan es que el sábado trabaje con normalidad y pueda ser titular ante los gaditanos en el regreso del Real Madrid al campeonato liguero. Su presencia es capital, ya que Vinicius no estará por lesión.