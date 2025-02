El fútbol español se indigna más con una carta del Madrid que con 17 años de pagos del Barça a Negreira

El fútbol español se ha indignado más por la carta del Real Madrid contra el Comité Técnico de Árbitros que por los pagos que realizó el Barcelona a José María Enríquez Negreira, vicepresidente en su época del CTA, durante 17 años. Ver para creer. Clubes de nuestra Liga, y sobre todo su presidente, Javier Tebas, parecen estar más molestos por una carta de un club que se siente perjudicado que por la demostración de una presunta corrupción sistemática en el propio fútbol español.

Todo empezó el pasado sábado en Cornellá. Al Real Madrid se le agotó la paciencia con el escándalo arbitral, uno más, que sufrió contra el Espanyol con varias acciones que condicionaron el resultado del partido. Una de ellas, la más flagrante, fue la no expulsión de Carlos Romero tras una entrada criminal a Mbappé. Poco después, este mismo jugador perico, marcó el gol de la victoria del Espanyol.

Dos días después, el pasado lunes, el Real Madrid trasladó su queja contra el estamento arbitral a la Federación Española de Fútbol y al CSD señalando que lo sucedido en Cornellá «sobrepasa cualquier error humano o de interpretación arbitral». Y solicitó unos audios de VAR de aquel encuentro que el CTA de momento se niega a darles.

Desde el pasado lunes, el fútbol español ha ido mostrando su indignación de maneras diferentes, disgustados por esta carta del Real Madrid. Se quejaron los presidentes de Betis o Athletic Club, y mostró su enfado con mensajes irónicos el Atlético de Madrid en redes sociales, buscando también calentar el derbi del próximo sábado en el Santiago Bernabéu.

La indignación de Tebas contra el Real Madrid

Pero la indignación máxima del fútbol español contra el Real Madrid la ha protagonizado Javier Tebas este jueves tras la reunión que se ha producido en las últimas horas entre la Real Federación Española de Fútbol, los clubes de la Liga, el Comité Técnico de Árbitros y la propia Liga con su presidente a la cabeza.

«Pues está en contra de todo, es la realidad, el Real Madrid quiere hacer daño a la competición, ya no solo al colectivo arbitral, ha construido un relato de victimismo que yo creo que la guinda fue la nota que sacaron el otro día, pero llevan con un relato de victimismo que no es así, que eso hace un mal análisis del caso Negreira, que evidentemente está el Barcelona investigado, que lo que hay acreditado que parece ser que podía ser para tema de influir en los ascensos y descensos, no hay acreditado ningún pago a árbitros ni a nadie», afirmó Tebas a la salida de la Asamblea federativa.

El presidente de la Liga no paró de atacar al Real Madrid una vez más unos días después de su lamentable respuesta como reacción a la carta de los blancos: «Han construido un relato de victimismo exagerado, fuera de lugar y con un objetivo, en mi opinión, de hacer daño a la competición. En la nota se veía. Toda la competición adulterada, todo un tema desmedido. Han perdido la cabeza».

Toda esta indignación de Javier Tebas y de los clubes del fútbol español, esos que en innumerables ocasiones han criticado esta misma temporada al estamento arbitral, es mayor que la reacción que estos mismos actores tuvieron y siguen teniendo con el mayor escándalo que ha salpicado nuestro fútbol en toda la historia. Y no es otro que el caso Negreira.

Los clubes de la Liga, que siguen a pies juntillas lo que les ordena su presidente, parecen estar más indignados por esta carta del Real Madrid que por los 17 años en los que el Barcelona estuvo pagando a Enríquez Negreira. Un caso de presunta corrupción sistemática del arbitraje español que ha manchado sin duda el nombre del CTA y que sigue sin recibir castigo. Los clubes españoles parece que ya lo han olvidado y vuelven a girarse contra el Madrid como el malo de la película intentando esconder la verdad.