Frenazo con Tchouaméni: no llega contra la Real Sociedad

Aurélien Tchouaméni no estará disponible contra la Real Sociedad. El centrocampista francés sigue sin dejar atrás definitivamente la sobrecarga muscular que ya le impidió participar en el estreno del Real Madrid frente al Espanyol y no se entrenó con el grupo en la última sesión antes del encuentro. Por lo tanto, José Mourinho tendrá que afrontar su regreso al Santiago Bernabéu sin una de las piezas importantes de su centro del campo.

Tchouaméni había dado pasos hacia delante durante los últimos días e incluso llegó a trabajar con sus compañeros antes de la visita a Cornellá. Sin embargo, Mourinho decidió entonces no correr ningún riesgo y la evolución no ha sido suficiente para que pueda estar disponible ante la Real Sociedad.

El francés continúa trabajando al margen y el objetivo del cuerpo técnico es evitar cualquier tipo de recaída en este comienzo de temporada. Mourinho considera a Tchouaméni una pieza muy importante por su capacidad para sostener al equipo, ganar duelos y aportar equilibrio al centro del campo, pero tiene claro que no forzará su regreso.

Tchouaméni tendrá que esperar

Su ausencia condiciona nuevamente los planes del entrenador portugués. Sin el francés, Valverde y Bernardo Silva apuntan a mantener el doble pivote, una fórmula que Mourinho ya utilizó en Cornellà y que volverá a tener protagonismo frente al conjunto donostiarra.

Tchouaméni se une así a una enfermería que continúa dando problemas al Real Madrid en este comienzo de curso. Endrick, Militao, Mendy, Thiago Pitarch, Rodrygo y Asencio también vienen trabajando de manera individual en Valdebebas.

El Real Madrid afrontará el encuentro después de comenzar la Liga con una sufrida victoria por 1-2 frente al Espanyol, gracias al gol de Carlos Espí en los últimos instantes.

Mourinho esperaba ir recuperando efectivos progresivamente, pero tendrá que seguir esperando por Tchouaméni. El francés continúa al margen y no estará disponible frente a la Real Sociedad.