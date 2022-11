Florentino Pérez: «Vamos a cambiar el fútbol y voy a luchar con todas mis fuerzas»

Florentino Pérez recibió el Premio Golden Boy 2022 al mejor presidente del año que concede el diario deportivo Tuttosport. El presidente del Real Madrid recibió a Guido Vaciago, director de la publicación italiana en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, donde también charló de la situación actual que vive el fútbol europeo.

«En los últimos veinte años ha llegado una nueva generación y el mundo ha cambiado, todo ha cambiado en nuestras vidas, por lo que el fútbol no puede sino adaptarse. El fútbol es el único deporte verdaderamente universal y global, no podemos permitir que otros deportes más organizados y orientados al cambio y la modernidad aprovechen esto para quitarle esta situación privilegiada al fútbol», comenzó explicando Florentino. El mandatario madridista reconoció que trabaja para adaptarse «a los tiempos» que vive porque no se puede permitir que «los jóvenes amen cada vez menos el fútbol».

«Debemos reflexionar todos juntos y dar a los jóvenes, que representan el futuro lo que esperan de nosotros. En eso estamos trabajando y lucharé con todas mis fuerzas para que el fútbol no pierda su posición de privilegio y para que siga siendo el deporte rey en todos los continentes», añadió.

Florentino Pérez fue premiado después de ser el más votado por el jurado de leyendas que ha reunido Tuttosport en un año en el que el Real Madrid ha ganado la Champions League, la Liga, la Supercopa de Europa y la de España. El jurado estaba compuesto por Van Der Sar, Chapuisat, Stoichkov, Matthäus, Eto’o, Shevchenko, Nedved, Luca Toni, Verón, Lina Souloukou, Costacurta, Rui Costa, Diana Langes Swarovski y Emilio Butragueño.

«Es un honor que me premien con un galardón tan distinguido por la historia del Real Madrid. La temporada pasada fue mágica y la recordaremos siempre porque es una de las mejores de la historia. Hemos ganado prácticamente todo. El Madrid no se rinde nunca. Está en nuestro ADN. Luchamos hasta el final», aseguró el presidente.

Elogios a Ancelotti

Florentino Pérez también dedicó unas palabras a Carlo Ancelotti. «Sin duda es el mejor entrenador del Real Madrid porque nos conoce desde hace muchos años. Conoce nuestros valores y sabe transmitirlos a los jugadores. Esto lo convierte en el entrenador perfecto. Es difícil encontrar un entrenador mejor», aseguró.

Al ser preguntado por la satisfacción de fichar un galáctico o formar una estrella, Florentino Pérez aseguró que es «la misma» porque «los primeros son grandes campeones y los segundos pueden llegar a serlo». El mandatario puso el ejemplo de Camavinga que «está floreciendo y tiene toda la vida por delante», a la vez que recordó que Zidane «ya había llegado campeón». «El Real Madrid siempre debe ser una mezcla de ambas categorías: campeones y jóvenes talentos. Ahora estamos criando gente muy joven porque cada vez es más difícil comprar campeones, porque los equipos no los quieren vender. Tener tantos jóvenes jugando de titulares es difícil, pero es bonito verlos junto a Modric, Kroos y estos campeones», añadió.

Nombre del Bernabéu

Por último, el presidente del Real Madrid fue tajante a la hora de afirmar que el estadio «se llamará Santiago Bernabéu durante toda su vida». «Es él quien creó todo esto, somos procuradores de su obra. Es él quien en 1947 tuvo la idea de construir este estadio, en su momento un proyecto muy ambicioso, fue el primero en hacer viajar al equipo a América cuando parecía una locura, a él le debemos todo lo que somos ahora», explicó.