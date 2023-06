Florentino Pérez: «Nuestro objetivo es seguir reforzando la plantilla»

Florentino Pérez compareció públicamente en Valdebebas para presentar de manera oficial a Brahim Díaz como nuevo jugador del Real Madrid. El presidente de la entidad madridista posó con el futbolista malagueño de 23 años y le dedicó unas palabras tras su regreso al club blanco después de dos temporadas en el Milan.

Brahim Díaz llega al Real Madrid tras dos temporadas cedido en el Milan. El talentoso jugador malagueño hereda el número de Rodrygo, el ’21’. El brasileño, a su vez, coge el ’11’ de Asensio, que se marchó esta temporada.

El futbolista malagueño ha disputado más de 2.600 minutos con la entidad italiana anotando 7 goles y dando 7 asistencias entre todas las competiciones. Además, Brahim Díaz alcanzó las semifinales de la Champions League de la pasada temporada con el Milan.

Florentino Pérez dio su habitual discurso, en este caso sobre Brahim, tras un emotivo vídeo de los mejores goles y jugadas del jugador malagueño con la camiseta del Real Madrid y Milan: «Hoy vivimos otro momento especial y de alegría para los madridistas. Sus ganas de triunfar en el Real Madrid nos harán más grandes. Estos grandes jugadores son, además, madridistas de corazón. Lo dan todo por este escudo y esta camiseta. Tenemos que seguir trabajando para ser líderes en lo deportivo, social, económico».

«Que nadie tenga dudas de que vamos a seguir construyendo un equipo con ganas de seguir cosechando éxitos y títulos. Cada título es el impulso para el siguiente. El Real Madrid es insaciable hasta en la lucha por lo imposible. Volvemos a dar la bienvenida a uno de esos grandes jugadores que nos harán aún más fuertes. Nuestro objetivo es seguir mejorando esta plantilla», afirmaba el presidente del Real Madrid», afirmó el presidente madridista

«Tiene un talento de aquellos que está destinado a triunfar con la camiseta del Real Madrid. Hoy regresa Brahim. Bienvenido de nuevo a tu casa. Sé lo que significa para ti y tu familia este momento. Dejaste muy claro en 2019 que tu sueño es formar parte de la historia de este club. Has ganado una Liga y una Supercopa de España. Has experimentado lo que significa jugar en el Bernabéu. Regresas a tu casa tras dejar huella en un club legendario como es el Milan. Es muy difícil conseguir lo que has logrado en un club amigo y de gran exigencia. El Milan volvió a ganar en 2022 la Seria A después de muchos años y contigo volvió a llegar a semifinales de la Champions», continuó Florentino Pérez.

«Has sido un jugador fundamental. Siempre se acordarán de ti. Vuelves con 23 años pero con fortaleza. Tu familia te ha visto crecer y están orgullosos de ti. Nuestra afición estará contigo porque sabemos lo que has luchado para ponerte esta camiseta. Sabes que nuestros valores te ayudaran a superar los momentos difíciles. Todo es posible y la palabra imposible no existe. Por eso somos el club de las 14 copas de Europa. Los madridistas disfrutaremos de tu fútbol y de tu magia. Tus sueños te han traído a donde querías. Muchas por haber venido», culminó Florentino.