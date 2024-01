La filtración del audio del VAR indigna al Real Madrid: «Es alucinante»

«Es alucinante». Este sentimiento de incredulidad es el que salía del seno del Real Madrid horas después de conocerse que se había filtrado un audio totalmente malintencionado con la única intención de perjudicar a los blancos. En el club blanco saben que visto lo visto en las últimas décadas, son capaces de todo, pero no deja de llamarles la atención este tipo de comportamientos donde entienden que lo único que se busca es hacer daño a una entidad que intenta cambiar un sistema con toques corruptos y donde un club, como el Barcelona, pagó durante 17 años al ex vicepresidente del Comité Técnicos de Árbitros una cantidad que se elevó hasta los 7,3 millones de euros.

A pesar de las muchas cosas que han tenido que soportar y sufrir en los últimos tiempos tanto el Real Madrid como el fútbol español, esta filtración malintencionada y con ganas de manchar la imagen de la entidad madridista, la catalogan como una de las «cosas más graves» que han tenido que vivir.

No obstante, a pesar del asombro mezclado con el malestar y la indignación, por el momento en el Real Madrid no van a pronunciarse sobre lo sucedido con un comunicado oficial, aunque de puertas hacia adentro es probable que pidan explicaciones a la Federación Española por lo sucedido. Nunca antes se había filtrado un audio del VAR, traspasando una línea muy peligrosa.

La filtración del audio

Jijantes emitió un audio donde ambos árbitros comentan los instantes posteriores a una acción entre Vinicius y Pozo, donde el Almería pidió la expulsión del futbolista brasileño por agresión al jugador del Almería.

Con 2-2 en el marcador, a Hernández Hernández, colegiado de la sala VOR, no le parece suficiente el golpeo de Vinicius a Pozo para revisar la jugada en el monitor. Textualmente, comenta al árbitro de campo: «Buf, quiero verla en corto, eh, sí, sí, sí». Hernández Maeso le comenta desde el césped: «Para mí nada, forcejeo entre los dos, se queja de la cara».

Vuelve a intervenir Hernández Hernández: «Sí, cuando se lo va a quitar con el brazo, al bracear le golpea, se lo va a quitar de en medio y le golpea en la cara. ¿Vale?». Y apostilla: «Vámonos al vivo», concluyendo con esa frase que la jugada no necesita revisión para ver si Vinicius merecía o no la expulsión.

El colegiado del Real Madrid – Almería, Francisco Hernández Maeso, acudió tres veces al monitor del VAR a petición de la sala VOR para volver a arbitrar tres acciones polémicas que protestaron los jugadores y técnicos del Almería.

El CTA busca al responsable

El Comité Técnico de Árbitros ha abierto una investigación para ver cómo se ha producido la filtración de un audio de una jugada sin revisión en el monitor del partido Real Madrid – Almería y, por tanto, sin permiso para ver la luz pública, publicada por el canal de Twitch citado anteriormente.

«El CTA ya ha abierto una investigación para determinar cómo ha podido salir públicamente este audio sin ser una revisión en el monitor», señalaron las mismas fuentes. Dicha acción no está en el catálogo de seleccionadas para ser publicadas entre las conversaciones que mantuvieron el árbitro Hernández Maeso y el colegiado de la sala VOR, Hernández Hernández.

El Real Madrid no entiende nada

Tal y como contó OKDIARIO, en el Real Madrid no entienden las quejas y, sobre todo, el escándalo que se ha formado tras su victoria ante el Almería. El relato que intenta vender el antimadridismo es que Hernández Hernández perjudicó desde el VAR a los andaluces, mientras que en el club respiran aliviados a ver como el canario, desde Las Rozas, corrigió los tres errores que cometió el debutante Hernández Maeso.

«Esto es lo que hay que soportar», decían en el vestuario del Real Madrid viendo las reacciones tras el encuentro. Las primeras, las de los jugadores del Almería, que no dudaron a la hora de definir el duelo como un «robo». «Nos vamos con la sensación de que nos han robado el partido, así de claro. Creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. No hay por dónde cogerlo. Lo de hoy sobrepasa todos los límites. Los líneas nos han amenazado y encima pensarán que lo han hecho bien. Me duele mucho, pero la Liga está a años luz de la Premier», crítico con dureza Melero, ex canterano del conjunto blanco.

En el Real Madrid comprendieron rápido que iban a tener que tener paciencia. «Lo que nos espera», aseguraban desde el vestuario madridista, mientras que Ancelotti, en rueda de prensa, no duda en confirmar que está preparado para aguantar que se diga que su equipo ganó al Almería por el árbitro.

Las palabras de Laporta

Joan Laporta, como era de esperar, no dejó pasar la oportunidad de hablar de lo que sucedió en el Santiago Bernabéu durante el Real Madrid-Almería y calificó de «vergüenza» lo ocurrido, pidiendo al colectivo arbitral que dé «respuesta a una serie de presiones» que cree que está sufriendo.

«Lo que pasó en el Bernabéu fue una vergüenza. Creo que el colectivo arbitral tiene que dar respuesta a una serie de presiones que se han producido durante toda la temporada a los árbitros, y si no la dan, nos dejan muy inquietos porque entiendo que hay un abandono de funciones», señaló Laporta.