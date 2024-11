Ferran Adrià saca a relucir su vena antimadridista: «Siempre quiero que pierda el Madrid»

Ferran Adrià, uno de los pioneros de la alta cocina en España y reconocido hincha culé en varias ocasiones, ha vuelto a dejar claro su odio hacia el Real Madrid y el profundo amor que procesa por el Barcelona en una entrevista concedida a ABC.

El chef, fundador del restaurante ‘El Bulli’, hizo hincapié en su deseo de ver perder siempre al equipo que más veces ha ganado la Champions: «Me encanta que gane el Barça, pero si pierde duermo. Sin fútbol se puede vivir. Es un hobby, aunque siempre quiero que pierda el Madrid. Esta rivalidad tan maravillosa es una suerte. Sin el Madrid y el Barça, el fútbol no sería igual», destacó Adrià.

En la entrevista con el citado medio, el cocinero español desveló que más de uno trató de usar su estatus para acortar el tiempo de espera en su restaurante, ya que -según cuenta- muchos se consideraban lo suficientemente influyentes para llamar pidiendo «colarse» en la lista, a lo que, asegura, siempre dijo que no, con una sola excepción: «El único que siempre tenía mesa seguro era Cruyff. Le admiraba mucho. Es el Steve Jobs del fútbol. El único que ha sido grande jugando y entrenando. Y cambió el fútbol».

Rechazó abrir un restaurante en el Bernabéu

La declaración de amor del cocinero español por el Barcelona es tan grande que le llevó a rechazar una propuesta para abrir un restaurante en el coliseo blanco: «Había una parte que, siendo culé, no me resultaba fácil. En el City no hubiera pasado nada, pero en el Bernabéu… También es cierto que ya me estaba retirando», confesó Adrià a ABC.

Asimismo, el chef ya recalcó en una entrevista que concedió al programa ‘Via lliure’ en febrero de este año que el Real Madrid se lo propuso «cuatro o cinco veces», pero declinó esta interesante oferta en el Bernabéu por «principios» porque «el fútbol y el Barça son sagrados».