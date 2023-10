Fede Valverde vuelve a volar con el Real Madrid tras sus últimas actuaciones sobre el césped. Frente al Nápoles le dio la victoria al conjunto blanco con un misil imparable y ante Osasuna repartió dos asistencias. Titular indiscutible para Ancelotti, está demostrando que ha recuperado su mejor nivel y mostrando su poderío físico en el campo.

El nivel de Federico Valverde sigue creciendo temporada a temporada. A sus 25 años ya es un pilar fundamental en el Real Madrid. Titular indiscutible en cualquier esquema y una pieza clave para Ancelotti, tanto en fase ofensiva como en fase defensiva. Esta temporada, el uruguayo está jugando en una posición que es mucho más natural para él y está demostrando un nivel descomunal.

Las últimas grandes actuaciones de Fede Valverde antes de afrontar el segundo parón de selecciones demuestran que el uruguayo vive un nivel de forma brillante. Ante el Nápoles en la Champions, cuando la mayoría de jugadores sobre el campo ya no podía ni con las botas, Valverde se sacó un misil imparable que nadie pudo evitar. Ni el travesaño ni el portero. Una de las cualidades que mejor definen a este jugador total y que esta temporada está sacando a relucir.

Su único gol de la temporada, hasta el momento, fue ante la Real Sociedad. Porque la UEFA no le dio el gol ante el Nápoles, ya que tocó en Meret. Pero no han sido estas dos veces las únicas en las que el Real Madrid ha ganado gracias a un disparo de Fede Valverde. Porque si es gol suyo o no es lo de menos. Sus disparos generan ocasiones. Ante el Unión Berlín, en el 94, Bellingham aprovechó a puerta vacía otro gran misil del uruguayo.

Exhibición de Valverde ante Osasuna

Frente a Osasuna, antes de irse con la selección uruguaya, Fede Valverde dio una auténtica exhibición sobre el césped. Fue uno de los mejores jugadores sobre el campo y se comió al centro del campo de los rojillos con su poderío físico. Y es que Valverde, cuando todo el mundo está cansado y las fuerzas fallan, está fresco como una lechuga. Por eso es que en los minutos finales es un avión y los rivales no pueden ni pararle.

Su físico, su determinación, su calidad y su garra definen a un Federico Valverde que está viviendo un momento magnífico. Hace jugar a los compañeros, porque tiene esa calidad, saca la pelota desde el medio con grandes zancadas y además defiende y roba balones por todos lados. Es un futbolista total.

Dos asistencias brillantes

Además, ante Osasuna, Valverde también sacó su faceta de asistente. Se puso el disfraz de su ídolo Luka Modric y fue clave para su equipo en el 2-0 y en el 3-0. En el gol de Bellingham hizo una pared magnífica y llena de calidad en la frontal para dejar solo a Jude. Y en el tercero, obra de Vinicius, envió un balón en largo con una gran visión de juego para dejar al brasileño en el mano a mano.

Está claro que el pajarito Valverde ya vuela de nuevo en el Real Madrid. La importancia de su figura en facetas ofensivas y defensivas para Ancelotti es esencial. Un futbolista total capaz de abarcar cualquier parte del campo y que te da 90 minutos de rendimiento óptimo.