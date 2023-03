Fabinho: «Si queremos tener opciones debemos parar a Vinicius»

Fabinho atendió a los medios de comunicación antes del partido que medirá al Liverpool con el Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El brasileño reconoció la dificultad de superar la eliminatoria, reconoció la importancia de parar a Vinicius y repasó su pasado como madridista.

Planteamiento

«Hay que tener cabeza fría. No es fácil el resultado. Venir a un estadio como el Bernabéu con tres goles abajo, pero es importante no ir a la desesperada desde el principio. Pero lo más importante es no conceder más. Si llegamos 0-0 al descanso no es mal resultado. Creo que hay que tener cabeza fría».

¿Partido trámite?

«Está muy difícil pero no está perdido. Jugaremos un partido de octavos en el Bernabéu y nos motiva. La situación es difícil, pero tenemos que intentar hacer nuestro partido. No sé si ganar nos basta, hay que hacer tres goles mínimo, pero tenemos que hacer todo para disfrutar y si podemos llegar a la prórroga o eliminar al Madrid».

Pasado madridista

«Sobre mi pasado en el Madrid, jugué un año en el Castilla como profesional, debuté en Segunda y en Primera en el Bernabéu. Ya hace más de 10 años y desde que salí de aquí he querido volver para jugar contra el Real Madrid y tendré la oportunidad de jugar y será bonito. Hay cosas que podemos ver e intentar aprender sobre lo que ha pasado aquí. La manera en la que jugamos, ninguno juega. Arriesgamos mucho e intentamos hacer nuestro juego. Tenemos que intentar no estar tan expuestos».

Vinicius

«Está en un momento tremendo. Es uno de los principales jugadores del Madrid. Está en un gran nivel y es de los más decisivos, su primer gol en Anfield lo sacó de la nada y será un desafío pararlo. Si queremos tener chances hay que dejarle menos espacio. No es fácil pararlo. Puedes hacer un plan, pero siempre encuentran espacios y va a hacer algo en el partido. No puede estar el foco en él, pero hay que intentar pararlo».

Posibilidad de remontar el 2-5

«Los partidos contra el Madrid son difíciles. No duermes bien por la noche y de ese partido no sé muy bien qué decir. Jugamos bien y empezamos muy bien. Al Madrid no le importa cómo va el resultado, juega siempre de la misma manera y huele la sangre. Puede estar muerto y si tiene una oportunidad te va a hacer daño y si le das otra, va a marcarte otra vez. No tenemos que exponernos tanto aunque habrá momentos en el partido en el que nos tendremos que exponer más porque hay que hacer muchos goles».