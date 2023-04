El ex jugador del Barcelona que se ha ofrecido al Real Madrid para la próxima temporada

Emerson Royal podría ser otro de los casos que haya vestido la camiseta del Barcelona y que posteriormente haya hecho lo propio con la del Real Madrid. El jugador brasileño, que estuvo bajo la disciplina azulgrana en tan sólo tres encuentros, ya mira hacia nuevos objetivos y el conjunto blanco es uno de ellos. Así lo ha confirmado su agente, Emerson Zulu, en una entrevista.

«Hay una gran posibilidad de que Emerson se vaya del Tottenham. Eso queremos», comentó el agente del futbolista brasileño. Y es que, a pesar de que el ex del Barcelona o Betis termine contrato en 2026 y cuya llegada a los ‘Spurs’ se produjo en 2021, el lateral diestro busca una salida más pronta que tarde.

En 2021, Emerson eligió al Tottenham después de su breve paso en el Barcelona. Eso no le impide buscar y desear vestir la camiseta del Real Madrid y regresar de nuevo a la Liga Santander: «Creemos que es hora de que dé un salto más grande y se vaya a un equipo que lucha por títulos. Un gigante. Creo que encaja en el Real Madrid», zanjó en una entrevista a Charla Podcast.

Estas declaraciones del agente de Emerson vienen en un momento donde su jugador y el propio Tottenham no pasan por su mejor momento de la temporada. Este domingo cayeron por 6-1 ante el Newcastle después de recibir cinco goles en los primeros 20 minutos del partido. No obstante, el lateral no jugó por una lesión que viene arrastrando varias semanas atrás en su rodilla.

En lo que va de temporada, el ex del Betis suma 22 partidos con la camiseta del Tottenham. El equipo atraviesa un gran bache de resultados y, por si fuera poco, Antonio Conte fue cesado como entrenador del equipo hace varias semanas. La presencia del equipo en Europa la próxima temporada no está asegurada al ser sextos en la Premier League y con el Aston Villa pisándole las suelas de los zapatos.