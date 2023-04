Ancelotti: «Hemos demostrado en los enfrentamientos que no hay 11 puntos de diferencia con el Barça»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará en Montilivi a Girona y Real Madrid. Los blancos, que viajarán a Gerona con muchas bajas, aprovecharán este encuentro para seguir haciendo su puesta a punto antes de la final de la Copa del Rey ante Osasuna y del duelo contra el Manchester City en Champions.

Girona

«Hace un fútbol muy bonito y son fuertes en casa. Tenemos bajas como Benzema y Camavinga, que tienen golpes. Rodrygo estará bien para mañana».

La Champions

«No estarían disponibles. Son pequeñas cosas. Estarán disponibles para después del partido contra el Almería. Alaba está muy bien y no tendrá problema para recuperar para la final de Copa».

El césped

«Todos los equipos quieren jugar en un césped bonito. Tenemos una evidencia y es que el césped está sufriendo por las obras. Lo arreglarán».

Diferencia del Barcelona

«No hay 11 puntos de diferencia y lo hemos mostrado. Los dos equipos son muy igualados y los pequeños detalles han marcado esa diferencia».

Militao

«Ha mejorado su concentración. Es un poco más pesimista. Tiene calidad individual y va muy bien por arriba».

Messi al Barcelona

«Puede hacer lo que quiera, como el Barcelona. Es un tema de Messi y del Barcelona».

Gestión

«Ellos lo entienden muy bien. Todos están muy ilusionados en este club. El otro día dejé fuera a Lucas Vázquez y no fue fácil».

Benzema

«Benzema, si se recupera, jugará contra Almería y Real Sociedad. Es demasiado importante para nosotros. Cuando está cansado no va a jugar».

La cantera

«Está trabajando muy bien. Arbeloa y Raúl lo están haciendo muy bien. Los jóvenes trabajan muy bien. Tenemos una generación de 2003 y 2004 que pronto estarán en el primer equipo».

Rodrygo

«Ha tenido un problema en los últimos tiempos, pero no se queja mucho. Está progresando. No es un delantero típico en este sentido porque no necesita mucha pausa. Tiene margen de progresión».

Champions sin líderes

«Ganar el doblete no es tan sencillo. Hay equipos que pueden tener la liga más complicada y se centren en Europa. Eso puede pasar. Ganar Liga y Champions es bastante complicado».

Camavinga

«Como todos los jóvenes están progresando. Técnicamente, no tiene nada que aprender y físicamente tiene un motor que es un Ferrari».

Posición de Valverde

«Era una acción preparada porque vimos como se colocaba Kepa. Lo trabajamos mucho. Sobre todo en aspecto ofensivo. El balón parado es un aspecto que se puede trabajar mucho más. Tenemos muchos recursos con Kroos, Modric y Asensio que la pegan muy bien y grandes rematadores».

Hazard

«No hemos hablado mucho. Si ellos necesitan hablar, yo siempre estoy dispuesto».

Asensio

«A mí me gusta mucho como jugador. Con las características que tiene le gustan a muchos jugadores y clubes. Ojalá se pueda quedar aquí».

Courtois

«En estos partidos puede ser. Lo estamos pensando, pero si no tiene molestias puede seguir. Lunin ha jugado bien cuando ha estado disponible y no descarto que pueda jugar más».