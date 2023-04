Ancelotti liderará el primer ‘consejo de sabios’ de la UEFA

El Comité de Fútbol de la UEFA se reunirá por primera vez el próximo lunes 24 de abril en la Casa Europea del Fútbol en Ginebra. Un comité integrado por entrenadores y ex jugadores como Carlo Ancelotti, Zinédine Zidane, Fabio Capello, José Mourinho o Gareth Bale. Este nuevo organismo fue aprobado por el Comité Ejecutivo a principios de este mes durante la reunión celebrada en Lisboa.

Este comité estará integrado por un ‘consejo de sabios’ que han sido seleccionados por sus logros en el fútbol de clubes o de selecciones nacional, su reputación internacional y su amplia experiencia. El Real Madrid estará representado a las mil maravillas por su entrenador Carlo Ancelotti, uno de los grandes nombres de este comité.

Otros ex entrenadores y ex jugadores del Real Madrid como Zidane, Capello, Mourinho, Rafa Benítez o Gareth Bale también serán parte de este Comité de Fútbol de la UEFA. Otros entrenadores y ex jugadores españoles como Roberto Martínez o Juan Mata también formarán parte de la primera reunión en Ginebra.

«Este organismo asesor está diseñado para brindar una voz institucional pero independiente de experiencia y conocimientos sobre temas fundamentales relacionados con el fútbol, incluidas las Reglas de Juego, el arbitraje, calendario de partidos, desarrollo de jóvenes de élite y bienestar de los jugadores», subrayó la UEFA en un comunicado.

Por su parte, su presidente Aleksander Ceferin está expectante sobre las funciones de este nuevo Comité de Fútbol: «La UEFA está encantada de ver que los mismos que han dado forma a la historia del fútbol con su talento y filosofía a lo largo de décadas se reúnen de nuevo en torno a nuestro objetivo común: proteger el fútbol y sus valores esenciales. Como siempre decimos, el fútbol primero».