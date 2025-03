Una estrella de la NBA reivindica a Vinicius: «Debería haber ganado el Balón de Oro»

«Debería haber ganado el Balón de Oro, todo el mundo lo sabe», afirmó Kyrie Irving. El base de los Dallas Mavericks, ex equipo del madridista Luka Doncic, reivindicó a Vinicius en un directo en una plataforma de streaming. El campeón NBA enseño la camiseta del Real Madrid que el brasileño le había regalado hace un par de temporadas y mostró todo su apoyo a su amigo respecto a lo ocurrido en octubre del año pasado.

Vinicius es un habituado de los campos de la NBA. Siempre que tiene un rato libre, el carioca aprovecha la ocasión para ir a ver algún partido. Muy cercano a Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma Thunder), el brasileño mantiene buena relación también con el Uncle Drew. «¡Tengo la camiseta de Vini! Está firmada. Decidle que se pase por mi stream, que le necesito. Debería haber ganado el Balón de Oro, todo el mundo lo sabe», afirmó Irving. El americano de 32 años sufrió de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda a principios de mes y estará de baja todo lo que queda de temporada.

🗣️ NBA Superstar Kyrie Irving: “Look at my Vini jersey y’all, it’s signed too. Tell Vini I need him on my stream.”

“He should’ve won the Ballon d’Or everyone knows that.” pic.twitter.com/PEjk6z3BAf

— Madrid Zone (@theMadridZone) March 24, 2025