Estos son los partidos que se pierde Dani Carvajal tras su triple rotura en la pierna derecha

El Real Madrid ha confirmado la peor de las noticias. Las pruebas realizadas a Dani Carvajal han revelado que sufre una triple rotura en su pierna derecha y se perderá todos los partidos que restan este curso. Esta lesión mantendrá al lateral fuera de los terrenos de juego entre ocho y diez meses, por lo que dice adiós a la temporada. En los próximos días, el segundo capitán madridista pasará por quirófano para ser operado de esta dolencia.

«Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón poplíteo en su pierna derecha. Será intervenido en los próximos días», señala el parte médico del Real Madrid.

Carvajal se perderá toda la temporada y su regreso se estimará en función de su evolución. Si todo va bien, el internacional español podría regresar justo para el Mundial de Clubes de la FIFA, que se celebrará en Estados Unidos entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025. Todo dependerá de cómo evolucione el lateral madridista de su grave lesión. Aunque su presencia en dicha cita se antoja complicado, puesto que vendrá de un largo periodo de baja y necesitará un tiempo de readaptación al equipo.

En el Real Madrid no fijan ninguna fecha exacta de vuelta. El club blanco nunca desvela el tiempo de baja de su jugador, pero en este tipo de lesiones tan graves mucho menos. Depende de cómo vaya la operación al segundo capitán del conjunto blanco, por un lado, y después de que la recuperación siga su curso sin contratiempos inesperados.

No obstante, Ancelotti no forzará en ningún momento a su lateral derecho titular. El técnico no cuenta con él para lo que resta de temporada, ni siquiera para el Mundial de Clubes, y lo espera ya para el próximo curso. El periodo de baja estimado es de entre ocho y diez meses, contando a partir de la operación, por lo que su regreso estaría entre junio y agosto de 2025. Dani volvería para el inicio de la pretemporada del curso 2025-26, con la intención de ponerse a punto para comenzar el año de la mejor manera.

Baja con España

El lateral derecho español se perderá también los compromisos internacionales con la selección. Carvajal estaba entre los convocados por Luis de la Fuente para los partidos frente a Dinamarca y Serbia la próxima semana. Tampoco podrá ayudar a sus compañeros en caso de que la campeona de Europa se clasifique para la final four de la Liga de Naciones del 4 al 8 de junio de 2025.

Baja sensible tanto para el Real Madrid como para la selección española. El lateral estaba rindiendo a un altísimo nivel en estos primeros meses de la temporada y es un pilar fundamental para ambos conjuntos. Por desgracia, De la Fuente y Ancelotti tendrán que reinventarse para cubrir la ausencia del mejor lateral derecho del mundo en estos momentos, lo cual no será nada fácil debido a su importancia dentro del vestuario y en el terreno de juego.