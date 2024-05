Estos son los jugadores que no estarán en la final de la Champions: los motivos

La final de la Champions League es el partido que nadie se quiere perder, pero hay jugadores de Real Madrid y Borussia Dortmund que no podrán estar. Las lesiones se cruzan en estos momentos de temporada como el gran enemigo y, aunque en caso de que su equipo venza, formarán parte del ganador, los miembros de la enfermería de Madrid o Dortmund no podrán ayudar a sus compañeros en el día D, en Wembley, y con el máximo título continental en juego.

El Real Madrid se ha encontrado con una temporada en la que las lesiones le han venido a visitar de manera frecuente y, sobre todo, duradera. Dos dolencias de Vinicius, otras dos de Bellingham, dentro de un equipo en el que también se han caído por momentos otros pilares. Sin embargo, los nombres propios en este aspecto fueron Thibaut Courtois y Eder Militao, con sendas roturas de ligamento cruzado a inicio de temporada.

Ambos están recuperados, pero el Madrid cuenta con dos bajas relevantes para la final de la Champions, además de una duda que poco tiene que ver con las lesiones, como la de Andriy Lunin, con Gripe B y que si bien parece que estará, viajaría el mismo día de partido a Londres.

Por su parte, el Borussia Dortmund ha podido estar más tranquilo y así llega a la final de la Champions League. A priori, los alemanes tienen una plantilla inferior a la del Real Madrid, pero sus bajas, que existen, no son de gran importancia y su once ideal, con el que han logrado un inesperado puesto en el partido por el título de la Liga de Campeones, estará intacto salvo imprevisto de última hora en Wembley.

Las bajas del Real Madrid en la final de la Champions

Del once tipo con el que contaba Carlo Ancelotti a principio de temporada, se caen dos piezas que partían como titulares. El primer nombre a repasar es el de David Alaba. El central austriaco es una pieza muy importante en el Real Madrid, si bien su rendimiento en los meses previos a su grave lesión no fue el mejor. Liderazgo, jerarquía en defensa y salida de balón son los principales atributos de Alaba, que se rompió el ligamento cruzado de su rodilla el pasado mes de diciembre y no llegará a la final de la Champions League.

La recuperación de Alaba va lenta, incluyendo una artroscopia a la que se sometió en las últimas semanas, y se le espera ya de cara al inicio de la próxima temporada. Sí que tuvo alguna opción de llegar a la final de la Champions League 2023-24 el otro lesionado del Real Madrid, un Aurelien Tchouameni que ha sido importante como mediocentro y también como central de emergencia, pero que no estará ante el Dortmund por una lesión de estrés en el pie izquierdo.

Jugadores del Dortmund que no estarán en Wembley

Si el Real Madrid tiene dos bajas importantes de cara a la final de la Champions League del próximo 1 de junio, el Borussia Dortmund iguala en número al conjunto blanco, si bien sus ausencias son, sin duda, menos relevantes. La primera y más importante es el central o lateral izquierdo argelino Rami Bensebaini, lesionado en el ligamento medial de la rodilla y que no podrá jugar, salvo sorpresa, ante el Real Madrid. Es un futbolista polivalente y del gusto de Edin Terzic, pero su dolencia le apartaría de la final.

El otro lesionado es el jovencísimo extremo belga Julien Duranville, de apenas 18 años y que sufre una dolencia muscular que le aparta de una final de la Champions League para la que tampoco se preveía que fuera a tener minutos.