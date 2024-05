Espectacular: Zidane vuelve a sacar su magia y deslumbra con el balón como en sus mejores tiempos

Las leyendas del Girondins de Burdeos se juntaron para homenajear los cien años de historia del estadio que les vio jugar, el Chaban-Delmas, antigua casa del equipo francés en el que militaron varias estrellas mundiales como, por ejemplo, Zinedine Zidane, ex jugador y entrenador del Real Madrid, que formó parte de ese vestuario desde 1992 hasta 1996. El francés disputó tan solo 44 minutos, pero fue tiempo suficiente para que dejara destellos de su calidad y de su magia, esa que maravillaron al mundo entero durante su época de futbolista en activo.

La estrella gala, a sus 51 años, dejó perplejos a todos los aficionados que se dieron cita en Chaban-Delmas con su increíble toque de balón y sus jugadas, muchas de las cuales iban dirigidas hacia Pauleta, mítico delantero portugués que también militó en el conjunto de Burdeos. Una de las jugadas más aplaudidas de la tarde fue, sin duda, cuando Zidane controló el esférico, dio la media vuelta y sin dejar caer el balón avanzó por la banda izquierda dando sucesivos toques sin que el cuero tocara el césped. La jugada, sin embargo, no finalizó en gol, ya que Pauleta estrelló su cabezazo en el larguero.

Zinedine Zidane, que pasó en el Girondins su segunda etapa como profesional tras abandonar el Olympique de Marsella, fue el centro de los focos desde su llegada al estadio y la expectación se multiplicó por cien cuando saltó al césped. El ex ‘5’ madridista solo participó en el juego durante 44 minutos, fue sustituido por Rio Mavuba y se llevó una gran ovación de las más de 40.000 personas que abarrotaban las gradas del estadio.

Aunque Zidane acaparó todas las miradas y eclipsó al resto de sus compañeros, el elenco de ex futbolistas que participaron en el homenaje al antiguo estadio fue de auténtico lujo. Por el césped del Chaban-Delmas desfilaron, entre otros, Ludovic Giuly (ex jugador también de AS Mónaco y FC Barcelona), Laurent Blanc, Karembeu (ex del Real Madrid), Lizarazu, Gourcuff, Dugarry o el ya mencionado Pauleta, que también disfrutó de su etapa en España de la mano del Deportivo de la Coruña y del Salamanca.

Zidane, a la espera de un banquillo

Zidane volvió a vivir la sensación de atarse unas botas de fútbol mientras su carrera como entrenador sigue en pausa, esperando que le llegue un proyecto que le ilusione. El galo lleva fuera de los banquillos desde el 2021, cuando finalizó su segunda etapa al frente del Real Madrid y, aunque se ha especulado mucho acerca de su llegada a la selección francesa, lo cierto es que Didier Deschamps no ha dejado de gozar de la confianza de la federación gala.

El Manchester United, debido a su inestable situación, ha sido relacionado en multitud de ocasiones con el entrenador francés, pero su llegada a Old Trafford nunca se ha llegado a concretar. El Bayern de Múnich, que busca técnico de forma desesperada para la próxima temporada, puede ser el próximo club que le haga una propuesta en firme a Zidane. No obstante, habrá que ver si al centrocampista le seduce el proyecto lo suficiente como para emprender una nueva aventura en Alemania con el equipo bávaro.