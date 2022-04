Pep Guardiola compareció minutos después de la victoria del Manchester City sobre el Real Madrid y no dijo, o no quiso decir nada útil. El técnico del conjunto inglés se mostró más borde y maleducado que nunca al contestar con monosílabos y frases cortas y cortantes a las preguntas del periodista encargado de realizar la entrevista en español. Más allá de su felicidad o enfado por el resultado, Guardiola no estuvo a la altura y con una prepotencia que no es ninguna novedad en sus declaraciones.

Resulta casi inerte reproducir lo que dijo Guardiola, pues pareció más centrado en interrumpir a Ricardo Sierra, reportero de Movistar+ o responder con comentarios insípidos a las cuestiones del profesional de la cadena española con los derechos de la Champions League, que se mantuvo firme en todo momento pese al desplante dialéctico de una persona que se creyó superior a la situación.

Pep Guardiola: "Para mí el partido ha sido igual de divertido que para los aficionados". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/baAeMoRVpS — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 26, 2022

Sin ganas de hablar, este fue el resumen de Guardiola sobre el partido. «Hemos dado todo, hemos hecho un buen partido contra ya sabemos qué equipo y en una semana iremos a Madrid», comenzó. «Ellos juegan y nosotros no podemos jugar, las ocasiones a veces se aciertan y a veces no», respondía a otra pregunta.

Cuestionado por lo que pueda suceder en la vuelta, Pep se mostró especialmente tirante. «Ahora es Leeds, nos jugamos la Liga, después prepararemos el partido y veremos», espetaba, antes de las tres últimas respuestas a la pregunta, que en su suma logran alcanzar ocho palabras.