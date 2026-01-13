Entradas para el Real Madrid – Mónaco de Champions League: precios y cómo comprarlas para poder ir al Santiago Bernabéu

El Real Madrid tiene una nueva cara en el vestuario: Álvaro Arbeloa. Tras la destitución de Xabi Alonso el pasado 12 de enero, el salmantino ha sido nombrado entrenador del primer equipo hasta, por lo menos, final de temporada. Hasta ahora técnico del Castilla, Arbeloa asume el puesto en una situación marcada por la tensión con la afición a causa del descontento generalizado por la dinámica del equipo.

El ex lateral blanco debutará en los banquillos este miércoles, 14 de enero, en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de Copa del Rey ante el Albacete. En Liga, se enfrentará al Levante el sábado en el Santiago Bernabéu, estadio donde jugó siete temporadas (2009-2016).

Cuándo se juega el Real Madrid – Mónaco de Champions League

El Real Madrid recibirá al Mónaco el martes, 20 de enero, en el Santiago Bernabéu, en un duelo correspondiente a la séptima jornada de la fase de grupos de la Champions League 2025/26. Tras su derrota por 1-2 frente al Manchester City, los blancos todavía conservan opciones de asegurar su clasificación entre los ocho primeros, dependiendo únicamente de sus propios resultados.

Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid – Mónaco de Champions

Los precios son variados dependiendo la zona del estadio. En las siguientes imágenes, se puede ver el desglose de cada grada con su respectivo precio.

Cómo comprar entradas para el Real Madrid – Mónaco

Las entradas para el Real Madrid – Mónaco se pueden adquirir de manera oficial y segura únicamente a través de la web del Real Madrid. Allí, los aficionados podrán seleccionar su localidad, pagar el billete y recibir el ticket digital, que será el único válido para acceder al Santiago Bernabéu. Esta vía garantiza autenticidad y evita problemas con entradas falsas o sobreprecios.