Enganchón entre Dani Ceballos y el Ayuntamiento de Utrera por no homenajearle tras ganar la Champions

Dani Ceballos protagonizó este viernes una tensa polémica con el Ayuntamiento de su municipio natal, Utrera. El Ayuntamiento del pueblo sevillano no le homenajeó tras proclamarse campeón de la Champions League y el jugador del Real Madrid, pasados unos días desde ese 1 de junio en el que se logró la Decimoquinta en Wembley ganando al Borussia Dortmund en la final, quiso mostrar su descontento en las redes sociales.

«Han pasado más de dos semanas desde que conseguí con el Real Madrid la Liga y la Champions League», empieza su comunicado. «Me apena que a pesar de llevar mi tierra siempre en mi corazón, ninguna persona del Ayuntamiento se haya puesto en contacto conmigo. Ni un simple mensaje, ni una llamada. Incluido el concejal de deportes. Nadie. Nada», relata.

A partir de ese momento, se dirigió sin mencionarlo a Israel Bascón, Delegado de Deportes y Juventud y ex futbolista del Betis, antiguo equipo de Ceballos, con el que ganó la Copa del Rey en 2005 cuando el utrerano era un niño: «Nunca he pedido ni pediré, ningún tipo de reconocimiento, tampoco lo quiero ni lo necesito. Quiero dejar claro que esto no va por ahí, y ellos lo saben, y cada vez es más evidente lo que se esconde detrás».

«Aun así, que sepáis que a pesar de todo, Utrera es lo más grande para mí. Y seguiré llevando su bandera en cada final, porque aunque no me valoren desde el Ayuntamiento, la gente de verdad de Utrera, que es la mía, sí lo hace. Porque Utrera es mi tierra. Y lo será siempre. Le moleste a quien le moleste. Os quiero Utrera», cierra.

Ceballos tendrá su homenaje en Utrera

Al hacerse eco, el concejal respondió a Ceballos, asegurando que el reconocimiento correspondiente se producirá una vez concluyan las vacaciones del centrocampista del Real Madrid. «Para mí, todos los deportistas utreranos tienen la misma importancia. Se habrá montado la película de que habíamos organizado actos sin contar con él. No le hemos llamado, pero tampoco lo hacemos con nadie. Sin estar en el Ayuntamiento, lo he defendido mil veces públicamente, incluso en mis propias redes», afirmó.

«¡Cómo voy a tener algo en su contra! No hemos tenido nada en absoluto. Pero, suponiendo que hubiese habido algo, no tiene razón. No le vamos a hacer nada especial, sino lo mismo que al resto y cuando le toque. Tenemos muchos deportistas por suerte en la elite. Por ejemplo, dos campeones del mundo de kárate», declaró en Estadio Deportivo.

De esta forma, Bascón apagó el fuego y le prometió a Ceballos su ansiado homenaje. En lo futbolístico, el de Utrera ha disputado un total de 27 partidos esta temporada entre Liga, Copa, Champions y Supercopa de España, partiendo como titular en siete de ellos. En la Copa de Europa no jugó en todas las eliminatorias, reduciéndose su participación a únicamente dos partidos: los 57 minutos que jugó ante el Nápoles y los 90 contra el Unión Berlín en la capital de Alemania. El Real Madrid ya estaba clasificado, pero este anotó el gol de la victoria (2-3).