Enfado en la cúpula del Madrid con Ancelotti por cómo acabó la temporada

Eduardo Inda acudió al Chiringuito de Jugones, donde reveló en exclusiva que el Real Madrid está enfadado con Carlo Ancelotti por el rendimiento del equipo al término de la temporada. La eliminación en Champions a manos del Manchester City y la imagen del equipo en varios de los últimos encuentros del curso, una vez que el Barça se llevó el Clásico liguero en el Camp Nou, no habrían sentado muy bien en la cúpula del conjunto blanco.

«En el Real Madrid no ha gustado mucho cómo ha terminado la temporada. Hay cierto malestar con el entrenador Carlo Ancelotti. Creo que va a seguir, salvo que llegue una oferta de Brasil y queden todos contentos», señaló el director de OKDIARIO. «Pero no hay recambio y el que más gusta no sale bien valorado por la masa madridista», continuó Eduardo Inda.

«Hay un entrenador que siempre ha gustado mucho en la cúpula y es José Mourinho», comentó Eduardo Inda ante la atenta mirada de todos los tertulianos. «Hay división de opiniones de los socios respecto a Mou. Siempre ha gustado, dejó un buen sabor de boca. Tuvo un final complicado, pero es un entrenador que Casillas, que tuvo un enfrentamiento con él, reconoce que les hizo dar un salto de calidad», concluyó el director de OKDIARIO en el programa que se emite en Mega.

El Real Madrid acabó la temporada con tres títulos. El club blanco comenzó ganando la Supercopa de Europa al Eintracht y, luego, se llevó el Mundial de Clubes y la Copa del Rey ante Osasuna. Sin embargo, en Liga, se dejaron llevar una vez que cayeron en el Camp Nou ante el Barça, con derrotas contra Villarreal, Girona, Real Sociedad y Valencia, lo que provocó el alirón culé a falta de cuatro jornadas para el final.

Además, el equipo quedó eliminado en las semifinales de la Champions League contra el Manchester City. A pesar de ser superiores en varios tramos de la ida disputada en el Bernabéu, donde acabó con empate a uno, en el Etihad, los blancos no fueron rival para el equipo de Guardiola, que acabó llevándose el triunfo por un contundente 4-0.

En el club, estos últimos meses de competición no sentaron nada bien, como contó Eduardo Inda en El Chiringuito. La figura de Ancelotti quedó tocada debido al enfado de parte de la directiva con el entrenador. Al técnico le queda aún una temporada de contrato, hasta junio de 2024, y su intención es cumplirlo. Todo, a pesar del interés de la CBF, que quiere hacerle a toda costa seleccionador de Brasil de cara a la próxima Copa América y al Mundial de 2026, en lo que sería su primera experiencia en el banquillo de una selección.