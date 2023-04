Endrick estalla en Brasil : «Yo no pedí esto, hay situaciones que cruzan la línea»

El Real Madrid se adelantó a todos los clubes europeos en la carrera por el que era uno de los futbolistas más prometedores del mundo. A sus 16 años, Endrick fichó por el conjunto blanco por una cantidad cercana a los 60 millones de euros. Desde que se hiciera oficial su fichaje el pasado mes de diciembre, el delantero brasileño ha recibido multitud de críticas por haber anotado tan sólo un gol.

«No me molesta no marcar goles, porque sé que las cosas mejorarán de forma natural. Sólo necesito mantener mi mente fuerte. Las críticas no disminuirán y tendré que soportarlas cada vez más» comienza Endrick en una entrevista muy personal.

Por otro lado, el joven delantero se pregunta el porqué se le compara a Pelé a su temprana edad: «Nadie deberían sentir lástima por mí o darme palmaditas en la cabeza. A veces me pregunto: ¿por qué me pusieron el foco tantos medios? Yo no pedí esto. Hay situaciones que cruzan la línea. ‘Ah, es el nuevo Pelé’. Hombre, nadie va a ser Pelé, es el rey del fútbol. Pero ahora no hay nada que hacer, no puedo pedirle a la gente que no hable de mi vida. Siempre habrá gente para atacarme».

Pese a todo esto, en la entrevista concedida para GQ, Endrick reconoce estar viviendo la vida que deseaba: «El fútbol es lo que quiero para mi vida. Necesito seguir trabajando, que es lo que me pide Abel Ferreira (entrenador del Palmeiras). Soy igual de adulto que el resto de mis compañeros de equipo».

Fortaleza mental

El delantero del Palmeiras también quiso puntualizar unas imágenes en las que se le vio con un peto en la cara y mucha gente de su país dijo que estaba llorando tras haber sido sustituido: «Cuando me sustituyeron me puse el chaleco en la cabeza, pero no lloraba, no estaba triste. Estaba orando a Dios. Ya lo interpretaron mal, dijeron que estaba temblando porque no estaba anotando. Siempre dije que me gustaría tener a todos los brasileños cerca de mí, pero entiendo cada vez más que eso no es posible».

El delantero también habló sobre le que le gusta hacer en su tiempo libre: «Antes estaba pendiente de lo que decía la gente de mí, pero hoy no. Me gustan los videos en TikTok, pero cuando hay algo sobre mí, paso rápido» zanjó Endrick.