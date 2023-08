Al Madrid le asaltan las dudas con De Gea

La lesión de Courtois cayó como un jarro de agua fría en el Real Madrid. El que es posiblemente el mejor portero del mundo, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le va a tener prácticamente toda la temporada apartado en los terrenos de juego. Superado el shock, que no el disgusto, el departamento de fútbol comenzó a trabajar para buscar una solución con dos opciones encima de la mesa: fichar un portero -la más probable- o apostar por Lunin y los canteranos. En medio de esta cumbre, el teléfono no dejó de sonar con diversos ofrecimientos y los dirigentes blancos también tantearon a algún guardameta, como fue David de Gea.

La situación de De Gea parecía perfecta para poder encajar en el Real Madrid. Un guardameta consolidado, con experiencia, que sabe lo que es jugar en la élite y que está sin equipo. Al finalizar el curso decidió no aceptar la renovación a la baja que el Manchester United le puso encima de la mesa y, hasta la fecha, no ha aceptado ninguna de las propuestas que le han llegado. Por lo tanto, llegaría a coste cero y sin poder pedir grandes exigencias, un escenario, aparentemente, ideal, pero pronto se torció.

El Real Madrid tanteó la disponibilidad, como con otros porteros, de De Gea, pero la situación actual del portero le apartó de las quinielas. El español no juega un partido desde el 28 de mayo, cuando puso punto final a la temporada. Durante estos meses, al no tener equipo, no ha trabajado con la exigencia necesaria para ocupar la portería de un equipo como la del conjunto blanco. Por lo tanto, su incorporación estaría acompañada de una puesta a punto que le llevaría a estar un tiempo sin estar disponible para Ancelotti.

En consecuencia, en estos momentos la posibilidad de que De Gea llegue al Real Madrid es mínima por no decir que ninguna. El madrileño, que ya pudo convertirse en portero del conjunto blanco en 2015, pero la operación no se concretó a tiempo, parece que esta vez no tendrá ni la posibilidad de coger el tren del Bernabéu. No tiene ni el ok del club ni de un Ancelotti que no termina de verlo claro.