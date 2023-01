La semana más complicada en el momento más complicado. El Real Madrid tiene por delante siete días de puerta grande o enfermería, no hay otra. Tras perder la Supercopa de España ofreciendo una imagen alarmante, los blancos afrontan el próximo jueves otra ‘final’ contra el Villarreal en la Copa del Rey y el domingo tendrán que viajar a San Mamés para disputar un partido de Liga tremendamente complicado donde los hombres de Ancelotti no se pueden permitir el lujo de perder más puntos si no quieren ver como se sigue aumentando la ventaja del Barcelona.

El jueves el Real Madrid se medirá a un Villarreal que ya les ganó en el primer partido de Liga en este 2023 y donde los blancos no ganan desde 2017. En la última temporada donde el estadio amarillo se denominó El Madrigal, ya que desde 2018 se conoce como La Cerámica, los blancos vencieron 2-3 con goles de Bale, Cristiano y Morata. Desde entonces, ha cosechado cinco empates consecutivos y una derrota, la de este curso, lo que deja a las claras que no es el escenario ideal para comenzar a levantar el vuelo.

No obstante, a Ancelotti y sus chicos no les queda otra que intentar dar un paso al frente si no quieren que se les escape otra competición en pocos días. El Real Madrid no gana la Copa del Rey desde 2014, en la primera temporada del italiano como entrenador, y es una competición que apetece mucho por Valdebebas.

A San Mamés sin red

Tras perder en La Cerámica frente al Villarreal y ver como el Barcelona se distanciaba a tres puntos, el Real Madrid tiene que ganar sí o sí en San Mamés a un Athletic que llega tocado tras haber perdido el derbi vasco frente a la Real Sociedad. Si bien es cierto que en Bilbao los madridistas suelen sacar buenos resultados en los últimos años, la temporada pasada cayeron eliminados en la Copa del Rey.

El Real Madrid no pierde un partido de Liga en San Mames desde 2015, cuando cayó derrotado por 1-0 con un gol de Aduriz. Desde ese momento, sus visitas en el campeonato doméstico a Bilbao se cuentan por cinco victorias y dos empates.