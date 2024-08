Dos errores en 24 horas desde el VAR: Iglesias Villanueva no vio penalti de Cubarsí ni roja a Maffeo

El Comité Técnico de Árbitros designó al mismo colegiado para que estuviese en el VAR durante el Valencia-Barcelona y el Mallorca-Real Madrid, y este no llamó al árbitro principal por un posible penalti de Cubarsí sobre Hugo Duro y por la posible expulsión a Maffeo tras la dura entrada sobre Vinicius en apenas 24 horas. Dos errores que dejan señalado a Javier Iglesias Villanueva y a Medina Cantalejo en la primera jornada de la Liga EA Sports.

El CTA vuelve a estar en el centro de la polémica una temporada más. Y eso que solamente estamos en la primera jornada de la 24/25. Pero el caso Negreira, todavía en caso de investigación y sin esclarecerse del todo, ha hecho mucho daño al fútbol español.

Antes de comenzar la primera jornada de la Liga EA Sports, el CTA anunció las designaciones arbitrales en los diez partidos de Primera División. Medina Cantalejo y su equipo decidieron que tres colegiados de VAR repitieran esta jornada con dos partidos cada uno. Del Cerro Grande y Figueroa Vázquez hicieron dos partidos desde el VAR. Pero el extraño caso estuvo en el tercero: Javier Iglesias Villanueva.

Y es que Javier Iglesias Villanueva estuvo en el VAR en dos partidos que no son cualquier cosa. En apenas 24 horas estuvo con el Valencia-Barcelona y el Mallorca-Real Madrid, dejando dos errores flagrantes que perjudicaron a los blancos y beneficiaron al cuadro azulgrana en una primera jornada donde la polémica ha sido muy protagonista. No hubo tanta polémica en toda la jornada como en estos dos partidos. Casi nada.

⚖ ÁRBITROS | Estos son los colegiados designados para la jornada 1️⃣ de la Temporada 2024/25 de 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 División masculina. 🟨🟥 Designaciones completas: https://t.co/IbZ5TMrtF6#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/VhX562Ksej — RFEF (@rfef) August 14, 2024

Ni penalti de Cubarsí ni roja a Maffeo

Y es que ya era extraño ver como el mismo árbitro de VAR estaba en los partidos de Real Madrid y Barcelona en la misma jornada. Y esa extrañeza se terminó convirtiendo en una polémica que vuelve a enrarecer y mucho el fútbol español, sobre todo por la difícil respuesta a situaciones del juego que parecen muy claras y que no son señaladas.

Javier Iglesias Villanueva, en apenas 24 horas, no llamó a Sánchez Martínez en Mestalla por un posible penalti de Cubarsí sobre Hugo Duro, ni tampoco llamó a Soto Grado en Son Moix por una posible expulsión a Maffeo sobre Vinicius. Dos errores que han decantado la primera jornada de Liga beneficiando a los culés y perjudicando a los madridistas.

Sánchez Martínez no vio el claro empujón de Cubarsí sobre Hugo Duro. Pudo ser penalti o no serlo, pero el árbitro principal no lo vio tan claro como Iglesias Villanueva, que no lo llamó para que revisase la jugada. 24 horas después volvió a cometer el error de no llamar a Soto Grado para que revisase la entrada de Maffeo sobre Vinicius. En este segundo caso, el colegiado sí vio la entrada y le mostró la cartulina amarilla al jugador del Mallorca. Pero no vio la violencia de la acción, que Iglesias Villanueva sí pudo observar seguro con claridad desde el VAR.

Más acciones polémicas

El CTA de Medina Cantalejo designó a Iglesias Villanueva para estos dos partidos desde el VAR y la polémica a favor del Barcelona y en contra del Real Madrid ya ha decantado la primera jornada de la Liga EA Sports. Pero hubo más acciones polémicas en Mestalla y en Son Moix.

Sánchez Martínez no le mostró la segunda amarilla a Cubarsí, perdonándole la expulsión, en el segundo tiempo en Mestalla. Fue un agarrón claro cuando el delantero del Valencia se iba al ataque. En este caso Iglesias Villanueva desde el VAR no pudo hacer nada, y fue error del árbitro de campo. Pero en Son Moix hubo otro error en contra del Real Madrid, donde el VAR fue el responsable. Militao recibió un claro agarrón en el área en el tramo final de partido con 1-1 en el marcador. Una acción que Soto Grado no vio y en la que Iglesias Villanueva tampoco avisó al árbitro principal, perjudicando nuevamente a los blancos. Y eso que el CTA dejó claro antes de empezar la temporada que los agarrones se habían acabado…