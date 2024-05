El Dortmund se la pega en la Bundesliga a tres semanas de la final de Champions ante el Real Madrid

El Borussia Dortmund cayó goleado, por 3-0, contra el Mainz a tres semanas exactas de la final de la Champions que disputarán en Londres contra el Real Madrid el próximo sábado 1 de junio. Terzic alineó un once plagado de suplentes después de eliminar al PSG el martes pasado. Los amarillos encajaron tres goles en los primeros 23 minutos con la mente puesta en el club blanco.

El Borussia Dortmund, después de eliminar al Paris Saint-Germain por sorpresa y clasificarse a la final de la Champions League, donde se medirán al Real Madrid en Wembley, visitó al Mainz en la jornada 33 de la Bundesliga. A falta de solamente una jornada más para que termine el campeonato doméstico en Alemania, el cuadro alemán ya no se jugaba nada, ya que pase lo que pase será quinto y jugará la Liga de Campeones la temporada que viene (la próxima temporada irán cinco equipos alemanes a la Copa de Europa, que tendrá nuevo formato).

Tras el cansancio, y la posterior celebración, Terzic decidió sacar contra el Mainz un once plagado de suplentes. Algo habitual en el Dortmund hasta final de temporada. Los alemanes solamente jugarán dos partidos más antes de la final de la Champions: Mainz y Darmstadt. El Real Madrid, que jugaba a la misma hora contra el Granada, jugará antes de la final cuatro encuentros.

Para este partido contra el Mainz, el técnico del Dortmund solamente alineó uno de los futbolistas que fue titular en París: Schlotterbeck. El resto, todo rotaciones. El cuadro amarillo ya no se jugaba nada y era momento para dar oportunidades a los menos habituales, como estaba pasando al mismo tiempo con el Real Madrid en Granada.

Un Dortmund plagado de suplentes

El once del Borussia Dortmund contra el Mainz fue el siguiente: Meyer; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Morey; Ozcan, Reus, Nmecha; Malen, Moukoko y Bynoe. Jugadores importantes como Sancho, Brandt, Can o Ryerson esperaban en el banquillo. Otros incluso no estaban convocados.

El partido no empezó nada bien para el Borussia Dortmund en el Mewa Arena de Mainz. En el minuto 12, los amarillos ya estaban perdiendo. Leando Barreiro hacía el primero y colocaba la primera piedra de lo que estaba por venir. El cuadro de Terzic iba a volver a vivir la pesadilla contra el mismo equipo que le quitó la Bundesliga la temporada pasada. El Dortmund, con Bellingham, no pudo ganarle al Mainz en la última jornada del año pasado y se quedó sin título liguero a ultimísima hora. Se lo llevó el Bayern de Múnich.

En el minuto 19, el Mainz hizo el 2-0 gracias a un tanto de Lee Jae-Sung, que repitió cuatro minutos después (23) para hacer el 3-0 y golear al finalista de la Champions League en un abrir y cerrar de ojos. No se jugaban nada los amarillos, pero la afición no estaba nada contenta con la actitud mostrada en este partido.

Con el partido perdido, Terzic, nada contento desde el banquillo, hizo tres cambios justo después del descanso. Por honor, querían dar la cara en campo del Mainz. Jadon Sancho, Maatsen y Brandt entraban al campo por Malen, Morey y Ozcan. En el minuto 53, Moukoko recortó distancias, pero el gol fue anulado por fuera de juego. No le salía nada a un Dortmund que tenía la cabeza puesta en la final de la Champions que se disputará el próximo sábado 1 de junio en Londres contra el Real Madrid.