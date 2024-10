El divertido cara a cara entre Mbappé y Lucas Vázquez antes del Clásico

Lucas Vázquez y Kylian Mbappé protagonizaron un divertido cara a cara en el canal del Real Madrid previo al primer Clásico de la temporada en la Liga. Los blancos reciben este sábado al Barcelona en el Santiago Bernabéu en uno de los mejores partidos del mundo, por no decir el mejor. Será el primer Clásico para la estrella francesa.

Los dos futbolistas del Real Madrid jugaron cara a cara a un divertido juego que consistía en adivinar la palabra con diferentes pistas. Todo con el Clásico de contexto, y es que los madridistas reciben al Barcelona este sábado en el Santiago Bernabéu.

Las primeras pistas fueron elegancia y volea. La palabra era clara, y Lucas Vázquez lo acertó rápidamente. Era Zidane. Mbappé, mientras, necesitaba más pistas. La segunda palabra era Vinicius, y los dos la acertaron rápidamente, con las pistas de Brasil y velocidad.

La tercera palabra comenzó con la pista «lugar». Los dos futbolistas dudaron y fue Lucas Vázquez quien la acertó señalando Dubai. Los dos se reían. En cambio, la cuarta palabra ya incluyó a un jugador del Barcelona, señalando directamente al Clásico. La acertó Mbappé diciendo que era Koundé, su compañero en la selección francesa.

La última palabra fue «El Clásico» y ambos jugadores lo acertaron a la primera. El juego lo ganó Lucas Vázquez por goleada, mucho más avispado y con más experiencia que un Kylian Mbappé que disputará su primer partido contra el Barcelona con la camiseta del Real Madrid este sábado. Un partido muy especial para el francés en el que intentará dar lo máximo de él.

