El discurso más futbolero de Almeida: Ancelotti, Nadal, el Atlético…

El talismán Almeida, como así le bautizó Eduardo Inda, dio suerte al Real Madrid en la final disputada en París y horas después del logro en el Stade de France recibió a los campeones de Europa en la sede del Ayuntamiento de Madrid. El alcalde se deshizo en elogios hacia el conjunto blanco por su condición de rey de Europa.

El mejor club del siglo XX

«Alguien ha dicho ‘Almeida, indio’. Bienvenido al Real Madrid. Es el mejor club del siglo XX y no sería arriesgado decir que va camino de serlo en el XXI., por el palmarés. Pero no estáis aquí por eso. Quiero poner en valor la Liga y que hayáis sido capaces de ganar la Copa de Europa. No hay que olvidarlo. Felicidades. Qué difícil nos lo ponéis a los que no somos del Madrid. Muy complicado. En esta decimocuarta os habéis llevado por delante a los campeones de las mejores Ligas y cómo lo habéis hecho. Formará parte de la historia y de la memoria del madridismo, como la del PSG».

Siempre gana el Madrid

«Una persona que lo ha ganado todo como es Benzema fue a rebañarle un balón al portero. En el fútbol no vale sólo con la calidad, que la tenéis, también con las ganas. El gol de Rodrygo a pase de Modric, en el partido de ida ante el City lo más probable es que os hubierais ido con cinco después de perder de dos goles en 15 minutos. Pero supisteis aguantar. Yo estaba al lado de Nadal y en el 85′ dije que si se metía un gol se ganaba. En la final se demostró que el Madrid no juega finales, si no que las gana, que es lo importante. La Copa de Europa es una competición que juegan once contra once y gana el Madrid, aunque no descarta que nosotros podamos ganarla alguna vez».

Benzema y el Balón de Oro

«Al margen de todo, si hay algo que demuestra esta plantilla y estos jugadores es que son una piña y desde la unidad han ganado Liga y Champions. Pienso que a Benzema es difícil que se le escape el Balón de Oro. Modric es un pedazo de jugador y de persona. Mi querido Courtois, que me hizo disfrutar mucho unos años y ayer fue decisivo, aunque en el lado bueno también estamos los que lloramos a tu lado en Lisboa. A Vinicius y Rodrygo, que con trabajo se pueden conseguir los sueños».

Ancelotti

«Ancelotti es la única persona con las cinco grandes ligas y más Champions que nadie. Aunque vuestro pasado es brillante, el futuro es mejor. El Bernabéu va a ser un emblema de la ciudad y esta temporada hacéis que en Madrid nos sentamos orgullosos de vosotros».