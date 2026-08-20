Diomandé revela cómo se hizo su fichaje por el Real Madrid: «Mourinho se levantó a las 5 para llamarme»

Yan Diomandé se ha sincerado en una entrevista con Sporty TV. La nueva estrella del Real Madrid ha explicado cómo fueron los días previos a que se cerrara su fichaje y ha desvelado una conversación con José Mourinho, quien se levantó a las 5:00 horas de la mañana para comunicarle al ex del Leipzig su deseo de tenerle a sus órdenes esta temporada.

«Fue como un sueño porque no hay club más grande. Desde que lo supe, no dormí. No podía creerlo. Hablé con Juni (Calafat) y luego hablé con el míster. Me sorprendió porque hablaba francés. Mourinho se levantó a las 5:00 de la mañana para hablar conmigo. Eso significa que es importante. Cuando el Madrid te llama, no puedes decir que no, así que dije: ‘Si me quieren, allí voy a estar’», afirmó.

El costamarfileño dio más detalles acerca de su primer encuentro con Mourinho, ya en la ciudad deportiva de Valdebebas: «Nada más llegar me dijo: ‘Te prometí que ibas a ser parte de mi equipo y aquí estás’. Y yo le dije: ‘Estoy feliz de trabajar contigo porque eres el mejor’. Puedo aprender mucho de él. Es el entrenador adecuado para seguir con mi formación. Estoy preparado para morir por él», garantizó Diomandé.

El extremo derecho se sigue sorprendiendo por el hecho de que su debut en Primera División se produjera precisamente en el Santiago Bernabéu, su nueva casa, durante su corta etapa en el primer equipo del Leganés: «Es cosa de Dios. Yo creo mucho en Dios. Y ha sido mucha coincidencia. Solo quiero disfrutar cada día».

El recuerdo de Diomandé en el Bernabéu

Además, relató lo que más recuerda de aquella noche: «De ese partido recuerdo cambiar la camiseta con Mbappé y hoy estamos en el mismo vestuario riéndonos juntos. Nunca olvidaré al Leganés porque fue el único club que me dio la oportunidad de mostrar mi calidad».