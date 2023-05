Diakhaby y Cala se enzarzan en redes sociales por los insultos racistas a Vinicius

El lamentable episodio de racismo que sufrió Vinicius en Mestalla este domingo se ha extrapolado hasta otros jugadores de la Liga. Fue poco después de lo ocurrido en el estadio del Valencia cuando Juan Cala, jugador del Cádiz, se acordó en redes sociales de lo ocurrido en la temporada 2020/2021 con Diakhaby. Ahora, ha sido el jugador del Valencia cuando le ha respondido a través de la misma vía.

«Hoy Paulista y el amigo no se han ido del campo dolidos no? Hoy no hay comunicados, ni videos, hoy la afición ejemplar no sale a culpar ¿no? El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio», dijo Juan Cala en Twitter. «Sigues hablando porque te han protegido muy bien así que cállate un rato», le ha respondido el central del Valencia.

«Y sí, por supuesto que apoyo a Vinicius contra los insultos racistas que recibió de algunos aficionados. Y espero que mi club haga lo necesario para sancionar fuertemente a los que cometieron estos actos. No decir nada es ser cómplice», añadió el futbolista.