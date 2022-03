Luka Modric ha sacado su lado más humano para mandar un mensaje de ánimo a un fan que no pasa por su mejor momento. En sus redes sociales, el croata colgó un vídeo dedicado a Miguel Ángel, un aficionado del Real Madrid que sufrió un infarto antes del partido que midió a los blancos contra el PSG. El encargo le llegó de parte de su hijo, que señaló que Modric es el «ídolo» de su padre y que este se encuentra desde el miércoles en el hospital y que no despierta. Todo un detalle por parte del futbolista que deja claro que no sólo es un crack dentro del terreno de juego.