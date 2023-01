Jude Bellingham es uno de los nombres del momento en el fútbol europeo. Su posible fichaje por el Real Madrid está dando mucho de qué hablar mientras el futbolista desempeña sus funciones en el Dortmund tras un gran Mundial realizado con Inglaterra. Con solamente 16 años debutó en la Championship inglesa a las órdenes del entrenador español Pep Clotet en el Birmingham. OKDIARIO ha podido charlar con el técnico catalán, el cuál nos ha contado su anécdota más curiosa junto al futbolista inglés.

«Tengo una muy buena. Yo recuerdo que estábamos en un momento de la Liga donde yo veía que había muchos partidos. Era la época de Navidad, que nosotros jugamos el Boxing Day el día 26 de diciembre. Nos metieron un partido, creo que era el 28 y luego nos metieron un partido el día 31 o uno. No lo recuerdo. Teníamos tres, cuatro o cinco partidos seguidos, de mucha intensidad y era un momento que el equipo le estaba costando porque no éramos una plantilla muy larga y luego sí que el equipo despegó y estuvimos 14 partidos sin perder, y llegamos en FA CUP muy lejos. En esta época yo veía que al final era un jugador joven y me daba miedo que entrase en una fase de sobreentrenamiento, donde el rendimiento te empieza a bajar porque hay demasiados partidos y no hay recuperación suficiente, y eso lo controlo mucho en jugadores jóvenes», contaba Josep Clotet.

«Recuerdo que le dije, oye Jude, tendríamos que descansar un partido porque no quiero que entres en esta fase. Y entonces lo aceptó. No le gustó porque lo quiere jugar todo. Pero lo aceptó y lo tuve conmigo en el banquillo. Y en un partido, a la media parte, yendo para el vestuario andando dijo: ‘Yo lo entiendo pero que ya he recuperado, puedes sacarme de nuevo’. Ahí pensé que era un grande», afirma el técnico español entre risas.